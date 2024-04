Au grand désespoir des fans, un changement dans le remaster de Tomb Raider n'est pas passé inaperçu. En fait, certains sont même assez en colère et on vous explique pourquoi.

Si un remaster vise à rendre le jeu meilleur que l'original et à lui rendre hommage, parfois des choix sont faits pour mieux correspondre à l'époque actuelle. Notamment en supprimant des éléments jugés problématiques. C'est justement ce qui s'est passé avec le remaster de Tomb Raider. Si ce n'est pas très grave en soi, certains l'ont vu comme une véritable honte.

Tomb Raider fait polémique

Dans la dernière mise à jour de la trilogie remastérisée de Tomb Raider I-III, un changement subtil mais significatif a été observé par la communauté des joueurs. La disparition de certains posters à l'effigie pin-up de Lara Croft dans le niveau « Sleeping with the Fishes » de Tomb Raider III. Ce détail, absent des notes de mise à jour officielles publiées par Aspyr, a été rapidement remarqué. Et a suscité des réactions variées sur les réseaux sociaux.

La modification n'a pas été commentée par Aspyr, laissant les fans spéculer sur les raisons de cette omission. Parallèlement, certains moddeurs ont déjà pris les devants pour réintégrer ces posters dans la version remastérisée. Reflétant une nostalgie pour l'authenticité des premières versions du jeu.

Un phénomène contemporain

Ce phénomène met en lumière la tension entre la préservation du contenu original et l'adaptation aux valeurs contemporaines. Crystal Dynamics, le développeur original de la série, a précédemment exprimé son intention de conserver les éléments potentiellement problématiques des jeux pour encourager la réflexion et l'apprentissage à partir de ces représentations. Le studio a clairement indiqué vouloir maintenir ces contenus tels quels. Malgré leur nature controversée, pour reconnaître leur impact néfaste et en tirer des leçons.

Le traitement des éléments culturels et iconographiques dans les jeux vidéo est un sujet de débat continu. La disparition des posters de Lara Croft, tout en n'étant qu'une petite partie de la mise à jour, soulève des questions importantes. Notamment sur la manière dont les développeurs doivent gérer le legs visuel et culturel de leurs créations. Sans aliéner une partie de leur audience.

En fin de compte, la décision de modifier ou de conserver tel quel le contenu des jeux vidéo remastérisés demeure complexe. Oscillant entre le respect de l'œuvre originale. Et la sensibilité aux valeurs actuelles. La réaction des fans et des critiques à ces changements sera sans doute un baromètre clé pour les futurs projets.