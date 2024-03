Lara Croft est de retour, ou presque, depuis le mois de février. La belle anglaise est revenue d’un profond sommeil avec, non plus une nouvelle aventure, mais une première collection de ses souvenirs de voyage. Tomb Raider 1-3 Remastered reprend les trois premiers épisodes de l’aventurière et les remet au goût du jour tout en conservant énormément de choses de l’époque. Si le lissage graphique des modèles, les nouvelles textures et les effets de lumière sautent aux yeux, presque tout le reste est d’époque ! Même certains bugs et glitchs d’ailleurs. En prime, la restauration de ses jeux cultes ne s’est pas faite sans heurts, quelques pépins se sont glissés ici et là. Toutefois, le studio est sur le coup, la preuve.

Un premier gros patch, Lara répare ses jeux

Alors oui, ça fait près d’un mois que Tomb Raider 1-3 Remastered est sorti, mais mieux vaut tard que jamais. Aspyr a annoncé l’arrivée d’un premier patch sur toutes les plateformes et ce dernier compte bien corriger les plus gros problèmes du jeu. À commencer par quelques problèmes de textures justement qui n’apparaissaient pas en HD comme prévu. On ne sait pas encore si les textures erronées, comme celles qui apparaissent sur l’eau dans le premier niveau de la Grèce de Tomb Raider 1 ou encore au Nevada dans Tomb Raider 3, seront rectifiées.

Toutefois, les problèmes de disparition de textures liés aux angles de caméra ou encore le manque de visibilité de certains objets, comme les clés de Tomb Raider 1 ou les objets cachés dans le noir infini, seront résolus. D’autres correctifs sont appliqués ici et là, notamment en ce qui concerne certains effets de lumière ou des crashs.

Par contre, nous n’avons aucune mention d’autres problèmes pourtant bien réels, comme un souci avec certains assets qui n’apparaissent que dans un mode graphique, mais pas dans l’autre, occasionnant des collisions ou des problèmes de lecture de l’environnement. On espère aussi que quelques fonctionnalités, comme une simple sélection de chapitre native, finiront par être incorporées à un moment. En attendant, voici les premières notes de patch de Tomb Raider 1-3 Remastered sur PS5, Xbox Series, PC, Switch, PS4 et Xbox One.

Notes de patch de Tomb Raider 1-3 Remastered sur consoles et PC

Notes de patch traduite en français par nos soins.

Global

Ajout de textures HD manquantes.

Textures mises à l'échelle pour ne plus être affectées par les mouvements de la caméra.

Éclairages modernisés dans certaines zones très sombres.

Correction d'un bug de textures qui disparaissaient occasionnellement en fonction du positionnement de la caméra.

Certains objets de collecte ont été retravaillés dans des endroits faiblement éclairés afin d'être être plus visibles.

Tomb Raider I

Correction de la résolution des images afin que les peintures ne soient plus recadrées dans la maison de Lara.

Résolution d'un bug qui faisait disparaître une partie d'une porte dans le niveau de l'Egypte

Textures mises à jour sur les toutes petites clés qu'elles puissent enfin être visibles correctement (notamment dans La Citerne)

Les textures de lave ont été mises à jour pour ne plus devenir transparentes lorsqu'elles étaient regardées sous certains angles

Tomb Raider II

Correction d'un crash qui pouvait se produire dans le niveau Home Sweet Home.

La hitbox des araignées a été mise à jour dans le niveau de La Grande Muraille.

Mise à jour des secrets dans les niveaux bonus Golden Mask.

La motoneige ne recule plus lors du tir avec les commandes modernes.

Poignées de porte mises à jour pour inclure les textures appropriées au niveau de La Zone de Plongée

Texture d'or fondu HD mise à jour.

Camouflage de neige mis à jour en mode HD dans le niveau La Guerre Froide.

Tomb Raider III