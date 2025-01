Bonne nouvelle pour les fans de Lara Croft ! Après le succès de Tomb Raider 1-3 Remastered, Aspyr continue sur sa lancée avec Tomb Raider 4-6 Remastered, qui sortira le 14 février 2025 sur PlayStation 4 et PlayStation 5. Cette nouvelle compilation ne se contente pas d’un simple lifting graphique. Elle apporte aussi des outils inédits, des améliorations de gameplay et même le retour des cheat codes emblématiques.

Un remaster encore plus poussé pour Tomb Raider 4-6 Remastered

Comme pour les trois premiers jeux Tomb Raider, cette nouvelle version propose des textures en haute définition et des modèles de personnages améliorés. Mais cette fois, Aspyr va plus loin avec des ajouts pensés pour les créateurs de contenu et les passionnés de photographie virtuelle.

Le Flyby Camera Maker est l’une des plus grandes nouveautés. Cet outil permet de créer des séquences cinématiques en plaçant jusqu’à 20 caméras dans une scène. Il est possible d’ajuster l’angle, le zoom, la vitesse et le champ de vision pour obtenir des plans spectaculaires. De quoi réaliser de véritables mini-films mettant en valeur Lara et ses aventures.

Un mode photo encore plus complet

Le mode photo, déjà présent dans la précédente trilogie Tomb Raider remasterisée, fait son retour avec encore plus d’options. Désormais, vous pouvez choisir la pose, l’expression et l’équipement de Lara pour capturer des moments uniques.

Grâce à l’intégration du Flyby Camera Maker dans ce Tomb Raider, il est aussi possible de créer des mises en scène ultra-dynamiques, idéales pour partager ses plus belles captures sur les réseaux sociaux. Aspyr ne s’est pas contenté d’améliorer les graphismes. Plusieurs nouveautés rendent aussi l’expérience de jeu plus agréable :

Compteur de munitions : fini les mauvaises surprises en plein combat ! Une nouvelle interface affiche en temps réel le nombre de balles restantes.

: fini les mauvaises surprises en plein combat ! Une nouvelle interface affiche en temps réel le nombre de balles restantes. Passage rapide des cinématiques : si vous connaissez déjà l’histoire, vous pourrez désormais zapper les cutscenes et plonger directement dans l’action.

: si vous connaissez déjà l’histoire, vous pourrez désormais et plonger directement dans l’action. Animations inédites : certains mouvements ont été retravaillés pour plus de fluidité. Lara peut maintenant enchaîner une glissade avec une course, s’accrocher plus facilement aux rebords et tourner sur place plus naturellement.

Les joueurs nostalgiques de Tomb Raider vont adorer ce détail : les codes de triche classiques sont de retour ! Que ce soit pour avoir des munitions infinies, sauter des niveaux ou débloquer des bonus cachés, tout fonctionne exactement comme dans les jeux d’origine. Une liste complète des codes sera disponible au lancement.

