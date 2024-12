Les fans de Lara Croft peuvent se réjouir : la trilogie Tomb Raider IV-V-VI Remastered débarque le 14 février 2025. En plus d’une refonte graphique, cette nouvelle version introduit un mode Photo qui promet de capturer l’essence des aventures les plus sombres de l’héroïne. Développé par Aspyr, ce remaster offre une expérience moderne tout en célébrant l’héritage culte de la saga.

Le mode Photo au cœur du remaster de Tomb Raider

Avec ce nouveau mode, chaque joueur peut figer et partager les moments les plus marquants des aventures de Lara. Que vous escaladiez les pyramides de Gizeh dans Tomb Raider The Last Revelation, infiltriez un complexe ultra-sécurisé dans Chronicles ou exploriez les ruelles inquiétantes de Paris dans The Angel of Darkness, ce mode Photo permet de transformer chaque instant en "œuvre d’art".

Grâce à des outils simples et intuitifs, vous pourrez ajuster les angles, la profondeur de champ et le zoom pour composer des clichés. Ce n’est pas tout : Lara pourra adopter de nouvelles poses, changer de tenues et même afficher une gamme d’expressions pour donner vie à vos captures.

Les nouveautés dans le détail

Aspyr a misé sur la personnalisation pour enrichir l’expérience de ce remaster de Tomb Raider. Voici ce que propose le mode Photo :

Poses et costumes variés

Expressions dynamiques

Cadrages soignés

Le mode Photo s’intègre parfaitement au jeu. Vous pourrez l’activer à tout moment pour immortaliser un moment clé.

Le mode Photo n’est pas la seule nouveauté. Les joueurs pourront débloquer des succès uniques et collectionner des badges artistiques rendant hommage à l’héritage de la saga. Aspyr a également revisité les ennemis iconiques, comme le Bronze Bull et le Minotaure, pour offrir des affrontements mémorables. Bref, du lourd.

Source : Aspyr