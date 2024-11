La collection Tomb Raider 1-3 Remastered vient de recevoir une nouvelle mise à jour surprise qui corrige énormément de problèmes, et plus encore.

On attend tous de pied ferme le retour de Lara dans un nouveau Tomb Raider. Le prochain volet de la série est actuellement en développement chez Crystal Dynamics et on ne sait malheureusement pas grand-chose de lui si ce n’est qu’il tournera sous Unreal Engine 5. Quelques rumeurs parlent de monde ouvert et de l’Inde, mais rien d’officiel pour le moment. Ce qui l’est en revanche, c’est la nouvelle collection Tomb Raider 1-6 Remastered qui débarquera quant à elle le 14 février prochain. Mais pour le moment, on ne peut se tourner que vers la toute première trilogie remastérisée dispo depuis février dernier et Aspyr continue d’ailleurs à la bichonner comme il se doit, un nouveau patch vient de tomber.

Une nouvelle mise à jour pour Tomb Raider 1-3 Remastered

La collection Tomb Raider 1-3 Remastered n’a pas encore dit son dernier mot. Alors que le studio se prépare à lancer pas moins de deux nouveaux titres avec Legacy of Kain Remastered en décembre et donc Tomb Raider 1-6 Remastered en février 2025, les développeurs continuent tout de même leur travail sur la précédente collection des aventures de Lara. Un nouveau patch vient d’être déployé pour les premiers Tomb Raider Remastered. Une mise à jour disponible pour toutes les plateformes qui vise à corriger plusieurs bugs plus ou moins gênants. Pas d’ajouts majeurs donc, ni de contenu spécial, c’est une grosse maintenance automnale que nous sert Aspyr.

Notes de patch sur toutes les plateformes

Tomb Raider 1 : Correction d'un crash qui se produisait occasionnellement dans la Grande Pyramide.

: Correction d'un crash qui se produisait occasionnellement dans la Grande Pyramide. Correction d'un problème avec les paramètres inversés qui ne fonctionnaient pas lorsque le bouton Regarder était maintenu enfoncé.

Rectification d'un problème où les membres du Doppelganger (le double de Lara) s'étiraient dans le niveau Atlantis.

Correction d'un problème où le son était coupé au lieu de se mettre en pause lors de l'ouverture de l'inventaire.

Rectification des ralentissements et des saccades lors des cinématiques sur toutes les consoles.

Correction d'un problème avec les sous-titres disparaissant avant la fin de la VO.

Correction des textures dans la version SD.

Divers problèmes avec les localisations et les textes de réussite dans certaines langues ont été corrigés.

Diverses améliorations apportées aux "skybox" dans différents niveaux.

Correction de divers problèmes avec les effets visuels, notamment un problème de transparence avec des reflets et de l'eau non visibles sous certains angles.

Tomb Raider 3 : Diverses améliorations visuelles ont été apportées au niveau des Quais de la Tamise.

: Diverses améliorations visuelles ont été apportées au niveau des Quais de la Tamise. Plusieurs changements ont été apportés à l'inventaire d'arrière-plan.

Diverses améliorations apportées à la visée, aux virages et au sprint lors de l'utilisation de commandes modernes.

Réduction des mouvements de tête des personnages dans les cinématiques.

Les barres de santé des boss peuvent désormais être activées ou désactivées.

Les joueurs peuvent désormais s'inscrire à la Society of Raiders via un code QR dans le menu principal sous Tomb Raider 3.

Source : Aspyr