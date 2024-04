Deux mois après sa sortie, Tomb Raider Remastered accueille ainsi son deuxième patch majeur. Au vu des notes de cette mise à jour, le terme n'est clairement pas galvaudé. En plus d'apporter nombre d'améliorations et corrections de bug, Lara s'offre un nouvel ajout... velu à sa garde-robe.

Une deuxième mise à jour massive pour Tomb Raider Remastered

Un mois, un patch semble être le rythme adopté par Aspyr pour Tomb Raider Remastered. Chaque patch a au moins le mérite d'être particulièrement conséquent, et même de rajouter du « nouveau » contenu. L'élément le plus mis en avant par cette mise à jour est d'ailleurs une nouvelle tenue pour Lara. Il sera ainsi maintenant possible de l'attifer avec une peau de léopard, en référence à un niveau secret dans Tomb Raider II plaçant l'aventurière à Vegas.

Pas la tenue la plus pratique pour explorer la jungle, mais elle a le mérite d'exister ? © Aspyr

Outre cet ajout qui pourra ou non faire polémique, le deuxième patch de Tomb Raider Remastered s'attache à améliorer et corriger de nombreuses choses. Qu'il s'agisse d'effets visuels, de bugs ou autres, chaque opus de la trilogie remasterisé fait l'objet de beaucoup d'attention par Aspyr. Vous trouverez les notes de ce second patch en détail ci-dessous, traduites de l'anglais par nos soins.

Notes du second patch de la trilogie remasterisée

Tous les jeux

La version Epic Games Store se lance désormais initialement en plein écran en lieu et en place du mode fenêtré

Lara disparaît désormais lorsque la caméra se rapproche trop, au lieu de clipper à travers sa tête

Correction d'un problème selon lequel les succès Steam pouvaient avoir les mauvaises descriptions

L'indicateur d'Action ne s'affichera pas si Lara est incapable d'interagir avec un objet

Le succès « Prête à piller » se débloque maintenant en terminant l'objectif assigné

Le succès « Menace exagérée » se débloque maintenant en terminant l'objectif assigné

Le succès « Cadeaux du pays des merveilles » se débloque maintenant en terminant l'objectif assigné

La pose par défaut du mode Photo où Lara ne tient pas une arme est maintenant cohérente entre les modes SD et HD

Amélioration de la traduction dans de nombreuses langues

L'éclairage dynamique correspond maintenant plus précisément à celui des jeux originaux

La tenue Peau de Léopard de Cauchemar à Vegas a été ajoutée

La tenue T-Rex Sanglant est disponible dans le mode Photo

Nouvelles poses pour le mode Photo

Les cheveux de Lara ne s'étirent/contractent plus en mode HD

Correction de problèmes graphiques sur de nombreux portes où les textures pouvaient flasher rapidement

Amélioration des effets de pluie, feu et fumée

Tomb Raider I

La fenêtre dans les mines de Natla est maintenant vraiment transparente

Réduction de l'effet de brouillard rouge dans la cinématique où Natla place le Scion dans le niveau de l'Atlantis

Lara peut maintenant détruire le Scion avec toutes ses armes

Mise à jour de l'éclairage dans la salle de Thor dans la Folie de St Francis

Mise à jour de textures manquantes dans la Vallée Perdue

L'option de contrôle pour la fusée éclairante n'est plus grisé

Ciel mis à jour dans la maison de Lara

Tomb Raider II

Mise à jour des textures de toiles d'araignée en mode HD

Lara attrape maintenant comme il faut les rebords en courant et en maintenant les boutons pour attraper

Ajout d'effets de coup de feu en les cinématiques

Résolution d'un problème de caméra tremblante quand Lara approche d'un rebord dans les Chambres

Mise à jour de textures incorrectes sur les murs du Bureau

Résolution d'un petit espace entre quelques textures dans le Grand Mur

Les lumières en mode HD dans l'Épave de Maria Doria clignotent maintenant correctement

Résolution de petits espaces entre quelques textures à Venise

Les gondoles peuvent maintenant être détruites peu importe le positionnement des autres bateaux

Les textures correctes pour la cheminée de la Planque de Bartoli sont maintenant présentes en mode HD

Amélioration graphique de tous les niveaux de l'Épave de Maria Doria

Le dôme de l'Opéra est maintenant visible depuis la maison de l'Opéra

Amélioration du ciel dans la maison de Lara, dans les Falaises Tibétaines et dans le Monastère de Barkhang

La chute d'eau manquante a été ajouté au Temple de Xian

Les morceaux de musique ne se répètent plus

Tomb Raider III