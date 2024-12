Les prochains Tomb Raider arrivent bientôt et profite de ces dernières semaine pour refaire parler d'eux, c'est hyper rassurant. Encore une fois, on nous promet des remasters aux petits oignons.

Les prochains jeux Tomb Raider arrivent dans quelques semaines et ils se dévoilent encore davantage. Cette nouvelle compilation regroupe cette fois Tomber 4, 5 et 6. Après le très bon accueil de la première collection, le studio Aspyr est relativement confiant pour cette suite, même si l’aura de certains épisodes (le 5 et le 6) est clairement moindre. Mais qu’on se le dise, ça n’arrêtera pas les fans. Quant aux curieux, la triplette faudra le coup ne serait-ce que pour Tomb Raider 4, l’un des meilleurs de la licence. L’un des responsables de la collection de remasters a par ailleurs pris la parole et nous annonce des aventures grandioses.

Aspyr met le paquet pour les prochains jeux Tomb Raider

Bien avant Uncharted, il y avait Tomb Raider. Lara Croft a marqué toute une génération de gosses et jeunes adultes à l’époque, et continue encore aujourd’hui. L’aventurière reviendra bientôt avec un jeu totalement inédit qui ne devrait plus tarder à se montrer d’ailleurs. Mais avant ça, il y aura donc le retour de trois de ses anciennes aventures en versions totalement remaniées, comme pour la collection Tomb Raider 1-3 Remastered. Seulement voilà, il y a une nette différence entre les trois premiers jeux et les trois suivants. Chose que le studio sait visiblement et des mesures ont été prises pour être aux petits soin de ces nouveaux jeux.

Vous avez apprécié la première collection ? Cette nouvelle fournée devrait dans ce cas vous ravir. Dans les colonnes de Gamerant, Matthew Ray, responsable chez Aspyr, a affirmé que le studio avait tout fait pour rendre les jeux plus beaux que jamais. Selon lui, les Tomb Raider 4, 5 et 6 marquent « un changement vers une narration plus sombre ». Il n’a pas tout à fait tort. Tomb Raider 3 commençait déjà à prendre ce chemin, TR4 l’a totalement épousé et les suivants également.

Pour respecter ça et ne pas dénaturer les jeux d’origine, Aspyr a pris soin de bien coller au ton général de chaque jeu. « Cela a nécessité une approche unique du remaster, mettant l'accent sur les détails atmosphériques des environnements et améliorant des éléments comme l'éclairage et les ombres » précise-t-il.

Des remasters aux petits oignons ?

Ce n’est pas plus mal, certaines séquences de Tomb Raider 4 et 5 notamment, méritent que leur atmosphère soit respectée à la lettre au risque de tout faire capoter. Pour le reste, les jeux resteront intacts, comme dans la première compilation. On pourra même changer de mode graphique à la volée encore une fois. Le level design ne bougera pas d’un iota, et il n’y aura pas de contenu inédit non plus. Matthew Ray explique que la conception des niveaux des anciens Tomb Raider est toujours « incroyablement impressionnante par rapport aux standards actuels ». Pour lui, la recette tient toujours grandement la route. « C'est quelque chose que nous avons travaillé dur pour préserver dans le remaster, car c'est la pierre angulaire de ce qui rend ces jeux spéciaux. » termine-t-il.

Plus qu’avec les précédents donc, Aspyr a fait très attention lors de la remasterisation. On nous promet un coup de frais, mais aussi une fidélité à toute épreuve. On espère qu’ils auront appris de leur première collection qui, si elle est excellente, ne manquait pas de soucis, notamment avec le travail des lumières, pas toujours juste. Rendez-vous le 14 février 2024 pour en avoir le cœur net. Tomb Raider 4-6 Remastered sera disponible sur PS5, Xbox Series, Switch et PC, mais aussi sur PS4 et Xbox One.

Source : Gamerant