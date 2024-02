En attendant un nouvel épisode des aventures de Lara Croft, qui a disparu depuis 2018 et Shadows of Tomb Raider, ses premiers jeux réapparaissent. Les trois premiers titres de l’exploratrice reviennent dans une version complètement remise au goût du jour, nommée Tomb Raider 1-3 Remastered. L’occasion pour les fans de revoir l’ancienne Lara, en 4K et à 60 FPS sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch et PC. Les premiers comparatifs sont déjà disponibles et le résultat est surprenant.

Tomb Raider plus beau qu’avant ?

Ça saute aux yeux, les jeux de 1996 ont bien évolué avec ce remaster. Avec la 4K, de nombreuses scènes, auparavant pixelisées, ont désormais un rendu très lisse, ce qui facilite la compréhension du jeu. Il faut également garder à l’esprit que l’écran a changé depuis les années 90 ; les écrans actuels ont une résolution en format 16:9. Là aussi, cet avantage permet de mieux percevoir les plateformes et avancer dans l’aventure plus sereinement. En plus avec les 60 FPS, on voit que la progression est plus fluide, ce qui minimise les erreurs.

Les développeurs ont aussi ajouté des sources lumineuses, modélisé les personnages, et en bonus, posé des points d’exclamation au-dessus des objets intéressants, pour plus de visibilité. On ressent clairement un objectif : rendre le titre accessible au plus grand nombre. Seul l’environnement sonore n’a pas été modifié. Finalement, le résultat semble réussi, même si les fans se demandent si le prix (29,99€) se justifie. « Vous obtenez trois softs remastérisés avec toutes leurs extensions, ainsi que la possibilité de tester les versions originales des jeux pour 30€. Honnêtement, c’est une bonne affaire », s’exprime un utilisateur.

Mais où est le nouveau jeu ?

Tomb Raider 1-3 Remastered sera, peut-être, votre seule occasion de revoir Lara Croft avant longtemps. En effet, le prochain jeu se fait attendre. On sait néanmoins qu’il est développé sous Unreal Engine 5. Le directeur général de la licence chez Crystal Dynamics, Dallas Dickinson, a déjà promis « une expérience action-aventure cinématique de grande qualité ». Le souci, c’est que le studio a pas mal de problèmes en interne. Ces derniers mois, beaucoup de salariés ont été licenciés. Aucune date n’a été communiquée quant à une possible annonce. Toutefois, le groupe a assuré que les restructurations ne les toucheraient pas et a d'ailleurs dévoilé une première image de la nouvelle Lara.