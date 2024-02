Le remaster de Tomb Raider 1–3 est désormais disponible officiellement en ce 14 février 2024. Comme vous pourrez le constater, le studio a choisi de conserver le contenu des jeux des années 90 intact. Avec les nombreuses controverses qui agitent la période actuelle, le studio a pris la décision de se protéger en ajoutant un avertissement. Ce qui, bien sûr, a suscité une nouvelle polémique.

Déjà une polémique pour Tomb Raider Remastered ?

En effet, en lançant Tomb Raider 1-3 Remastered, les joueurs sont accueillis par un avertissement de contenu explicatif. Crystal Dynamics y reconnaît la présence de « représentations offensantes de peuples et cultures, enracinées dans des préjugés raciaux et ethniques » qui, évidemment, ne correspondent pas aux valeurs actuelles de l'entreprise. En fait, cette décision de présenter les jeux dans leur forme originale, sans altération, est justifiée par le désir d'admettre « leur impact néfaste et d'en tirer des leçons pour l'avenir ».

Les éléments controversés ne sont pas détaillés dans l'avertissement. Mais il est largement supposé que les aventures de Lara Croft dans le Pacifique Sud, où elle affronte des insulaires vêtus de pagnes et armés de sarbacanes, sont en grande partie responsables de cette décision. Ces personnages sont implicitement présentés comme des cannibales. Une représentation qui a suscité des critiques pour son manque de sensibilité culturelle.

Un choix difficile

La décision de Crystal Dynamics de conserver ces représentations sans les modifier soulève un débat important sur la conservation du patrimoine vidéoludique. Mais aussi les responsabilités des développeurs face à des contenus désuets ou controversés. Modifier des jeux classiques pour les rendre conformes aux normes actuelles peut provoquer une réaction forte d'une partie du public. Qui peut y voit une forme de censure.

Mais dans tous les cas, la réaction des fans à cette décision reste mitigée. Certains applaudissent Crystal Dynamics pour son approche transparente et éducative, soulignant l'importance de reconnaître et d'apprendre des erreurs passées. D'autres, cependant, estiment que mettre en avant ces aspects pourrait attirer une attention inutile sur des problématiques qui seraient autrement passées inaperçues. Contribuant ainsi à une polarisation accrue autour du jeu. Dans tous les cas, on vous laissera juge de cet avertissement. Vous pouvez retrouver le message en question, dans l'image ci-dessous :

L'avertissement en question.

Celui-ci ne semble concerner uniquement que le contenu de Tomb Raider 3.