Le 14 février 2024, c'est-à-dire demain, marque un grand jour pour certains joueurs. C'est le retour de Lara Croft dans Tomb Raider 1-3 Remastered. Alors oui, ce n'est pas un jeu flambant neuf, mais ça reste tout de même une bonne surprise. Au menu, des améliorations diverses et variées, impactant aussi bien les graphismes que le gameplay. Maintenant, il ne reste plus qu'à savoir quelle version vous allez choisir pour vous replonger dans les aventures de l'exploratrice. Vous hésitez à opter pour celle sur Nintendo Switch ? Peut-être que cette nouvelle vidéo va vous convaincre.

Tomb Raider 1-3 Remastered sur Switch, voilà ce que ça donne

Pour rappel, outre sur la console de Big N, le remaster va être disponible sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One et PC. Mais alors, qu'est-ce qui change exactement ? On n'a pas affaire à une refonte totale, mais plutôt à des retouches qui ne vont pas forcément dénaturer l'expérience de base. Aspyr, qui est justement spécialisé dans les portages, nous a notamment parlé de contrôles « bien plus fluides ». La jouabilité promet donc d'être meilleure sur ces Tomb Raider, mais ce n'est pas tout. Graphiquement, on devrait être en mesure de relever plusieurs changements.

En outre, on a même appris qu'il y aura un mode Photo à notre disposition. Ce dernier octroie la possibilité de figer le temps pour prendre une capture d'écran à n'importe quel moment du jeu. Vous pouvez même accéder à une sélection de 8 expressions faciales, et six poses différentes. Attention, il ne sera pas aussi complet que sur d'autres productions plus modernes, mais c'est déjà ça. Quoi qu'il en soit, on est curieux de voir ce que donne ce remaster des trois premiers Tomb Raider.

Sur Nintendo Switch, on a eu droit à une vidéo du compte Nintendo Life qui nous présente les débuts de Lara Croft dans cette nouvelle version. Elle dure 13m25, ce qui laisse largement le temps de se faire un petit avis avant de sauter le pas le jour J. Un rapide coup d'œil nous permet de constater les fameuses améliorations décrites par le studio, mais il est difficile d'attester de la maniabilité sans avoir le jeu entre les mains. Maintenant, c'est à vous de juger : est-ce que ça vaut le coup ? Ou est-ce que les modifications sont trop légères pour justifier de repasser à la caisse ?