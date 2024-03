Le mois dernier, on a enfin pu accueillir Tomb Raider I-III Remastered. Une compilation qui regroupe les trois premiers opus de la célèbre franchise, mais sous la forme d'un remaster. Au menu, de nombreuses améliorations graphiques, un mode Photo, de la 4K, enfin bref, on (re)découvre des véritables classiques, mais avec une touche de modernité. D'une manière générale, les joueurs sont plutôt satisfaits du résultat, mais il y a tout de même un gros problème qui a été relevé avec l'une des versions du jeu. Aspyr a alors fait une déclaration pour présenter ses excuses.

Le remaster de Tomb Raider a eu un problème sur l'Epic Games Store

Eh oui, ça peut paraître assez surprenant, mais le remaster de Tomb Raider n'était visiblement pas au point sur l'Epic Games Store. De toute évidence, la version déployée sur la plateforme était incomplète. Du coup, la communauté a commencé à faire des comparaisons avec celle sur Steam, et elle n'a pas manqué d'exprimer son mécontentement. La différence semble flagrante, et les fans ne comprennent pas pourquoi. Que s'est-il passé du côté d'Aspyr ? La firme a rapidement publié un communiqué pour s'expliquer, et effectivement, on a affaire à une grosse bourde.

En fait, le build du remaster de Tomb Raider sur l'Epic Games Store a des assets incomplets, d'où les critiques des joueurs. En même temps, ça doit vite sauter aux yeux lorsqu'on est en train de jouer. Le studio rappelle bien que ce n'est pas sa vision du produit fini, et qu'il va rapidement s'en charger. A ce sujet, il nous informe qu'une première grosse mise à jour est en approche. Elle va s'occuper de tacler un certain nombre de problèmes, et on a hâte de voir ce qui nous attend. Il va sans dire qu'elle sera sans doute assez massive. De son côté, la version EGS a normalement été corrigée pour correspondre à celle accessible via Steam.