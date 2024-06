Lara Croft est plus qu’une simple héroïne de jeux vidéo ultra populaire, c’est une véritable égérie. Un personnage gravé dans la culture pop qui est même connu par des personnes totalement étrangères aux jeux vidéo dont elle est issue. Tomb Raider a notamment percé au cinéma avec plusieurs longs métrages. La plus récente des actrices à avoir prêté ses traits à la belle anglaise n’est autre qu’Alicia Vikander, qui incarnait parfaitement la nouvelle Lara de 2013. Mais pour beaucoup, c’est Angelina Jolie qui remporte la palme.

Un fan de Tomb Raider réalise le rêve de beaucoup de joueurs

L’actrice a en effet été Lara pour deux films dans les années 2000. Elle incarnait alors la femme fatale des années 90 qu’était l’aventurière dans ses premières aventures. Des longs métrages qui ont mine de rien marqué toute une génération de fans, si bien que beaucoup rêvaient de revoir l’actrice reprendre le rôle. L’un de ses fans a réalisé ce rêve grâce à l’Unreal Engine 5, l’impressionnant Metahuman et une bonne dose de talent également.

En s'inspirant de Tomb Raider 4 : La Révélation Finale, Lorenzo_CGI, un fan doué de ses petits doigts, a recréé un teaser du jeu en donnant à Lara les traits d’une Angelina Jolie plus jeune. Le résultat étonne, mais détonne. L’Unreal Engine est un outil puissant et l’auteur de cette courte cinématique semble savoir s’en servir. Il en va de même pour la modélisation de Von Croy, le grand méchant de Tomb Raider 4 ici incarné en CGI par l’acteur Christoph Waltz (Inglourious Basterds, Django…). Là encore, le résultat est remarquable, peut-être même plus impressionnant que Lara.

Lorenzo_CGI indique que l’IA n’a pas été utilisée pour monter cette vidéo, et qu’il ne s'agit pas de deepfake, mais bien d’un travail de modélisation sous Unreal Engine 5.3 et avec Metahuman. Souvenez-vous, c’est l'impressionnant outil développé par Epic qui permet de façonner des visages tout simplement bluffants et de les animer avec réalisme. Et ça fait vraiment mouche ici.

La licence Tomb Raider est pour le moment au ralenti. Un nouveau jeu, sous Unreal Engine 5 d’ailleurs, est actuellement en développement et comme nous l’a encore dit récemment Amazon, on devrait avoir des nouvelles prochainement. Pour l’heure, le dernier jeu à être sorti est une compilation de remasters, la Tomb Raider Remastered Collection, qui regroupe les trois premières aventures de la célèbre anglaise en versions entièrement remasterisées.