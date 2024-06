Après une frénésie de rachats, dont la licence Tomb Raider, en faisant un pari sur une somme d'argent qu'il n'avait pas, Embracer Groupe enchaîne depuis quelques temps les galères et décisions douteuses. Dans son rapport annuel pour 2023/2024, on trouve une décision qui ne risque clairement pas d'arranger les choses...

Le propriétaire de Tomb Raider enchaîne les sombres nouvelles

Pendant longtemps apprécié pour son initiative de racheter des studios et redonner une seconde chance à certaines licences cultes, Embracer Group est aujourd'hui communément connu comme le « fossoyeur du jeu vidéo ». La faute à des investissements en masse basés sur du vent, puisque l'entreprise escomptait 2 milliards de dollars issus d'un fonds saoudien... qu'elle n'a jamais reçu. Pris au dépourvu, le groupe qui avait notamment acquis les droits de Tomb Raider a donc licencié, fermé des studios et annulé des jeux à tout va. On compte en tout 1400 employés qui ont pris la porte chez Embracer depuis l'année dernière. Une véritable hécatombe...

Ne jouissant déjà pas de la réputation la plus reluisante, voilà que le propriétaire de Tomb Raider se fend d'une décision qui pourrait encore la tirer vers le bas. Il a en effet décidé de mettre en place une « politique de groupe autour de l'IA », pour pour aider les employés à utiliser l'intelligence artificielle efficacement dans le développement de jeu. « L'IA a la capacité de massivement améliorer le développement de jeu en augmenter l'efficacité des ressources, ajouter des comportements intelligents, personnalisation et optimisation des expériences de gameplay. Grâce à elle, nous pouvons créer des expériences plus engageantes et immersive pour chaque joueur. Nous voyons également une belle opportunité s'agissant de la vitesse, logistique et planification du développement de jeu », nous dit la société.

Ironique que Tomb Raider soit détenu par celui qu'on appelle le « fossoyeur du jeu vidéo ». © Crystal Dynamics

Un groupe qui embrasse la déshumanisation ?

Rappelons que d'autres sociétés au pedigree beaucoup plus prestigieux ont exprimé un certain intérêt pour l'IA. On peut notamment citer dans cette catégorie Square Enix. Cela n'a pas empêché le studio japonais d'être critiqué pour sa décision. Même constat chez PlayStation lorsqu'une interview de Neil Druckmann (The Last of Us) a été altérée pour lui faire dire que l'IA pourrait « révolutionner le jeu vidéo ».

Alors qu'Embracer Group est au plus mal financièrement et en terme de réputation, gageons qu'une telle décision ne risque clairement pas d'arranger les choses. Puisque le groupe ne semble pas avoir froid aux yeux s'agissant de licencier des employés humains, cela ne risque-t-il pas de mettre ceux qui restent encore plus en danger ? Les fans de Tomb Raider doivent-ils s'inquiéter ? Le groupe cherche à assurer le monde du contraire, mais le doute est malgré tout permis au vu de son actualité récente.