Si l’on attend tous de pied ferme des nouvelles du Tomb Raider sous Unreal Engine 5 développé par Crystal Dynamics, ce sont les premières aventures de Lara qui reviendront avant ça. Tomb Raider 4-6 Remastered sortira le 14 février 2025 sur tous les supports. Après le succès de la première compilation, il n’y avait que peu de place au doute concernant la suite. En tout cas de notre point de vue, puisqu’il a été révélé qu’en réalité, ça a toujours été le plan. En revanche, la popularité de la précédente production aura bien eu un impact sur la nouvelle collection, les jeux n’en seront que meilleurs.

Les prochains Tomb Raider sont très attendus...

Matthew Ray, responsable chez Aspyr, a récemment pris la parole dans les colonnes de Gamingbolt au sujet de la prochaine collection. Il affirme tout d’abord que le studio est ravi des retours concernant la compilation de Tomb Raider 1-3 Remastered et que ça a réconforté le studio dans son idée de proposer les six premières aventures entièrement remasterisées. Malheureusement pour les fans, il n’est pas fait mention de la trilogie suivante, l’ère Tomb Raider Legend, Anniversary et Underworld. On croise les doigts bien fort, cela dit, d’autant que la demande est réelle. On se souvient encore il y a quelques semaines à la suite d’une simple erreur suggérant qu’une nouvelle collection arriverait, les fans se sont enflammés très rapidement.

... et seront bien meilleurs que les précédents d'après Aspyr

S’il n’est pas encore question de Legends, Anniversary et Underworld, les Tomb Raider de 4 à 6 seront quant à eux bien de retour en février. Matthew Ray a déclaré d’ailleurs que de gros efforts ont été mis en place pour faire encore plus fort que la première collection. Les jeux seront une fois de plus sublimés, c’est évident, mais il y aura davantage d’attention pour éviter les bugs comme avec la précédente compilation. Par ailleurs, des nouveautés sont attendues. Il y aura notamment de nouvelles options pour le mode photo, que les joueurs ont adoré, et des améliorations sur les contrôles modernes, perfectibles sur Tomb Raider 1-3 Remastered.





Le mode photo permettait déjà de faire des clichés sympa ©KiKiToès pour Gameblog

Une mise à jour pour Tomb Raider 1-3 Remastered ?

Gamingbolt a également questionné le studio concernant leur précédente compilation. Il a été demandé si les améliorations apportées à la nouvelle collection pourraient bien faire l’objet d’une mise à jour sur l’ancienne. Pour Matthew Ray, ce n’est pas encore à l’ordre du jour, mais la porte n’est pas totalement fermée. Il affirme simplement que le studio se concentre déjà sur leur prochain jeu avant de jeter un œil dans le rétroviseur.

Enfin, les joueurs PS5 Pro peuvent s’attendre à quelques améliorations visiblement, mais dans la mesure où les jeux ne sont pas vraiment gourmands, il ne faudra pas s’attendre à de vrais changements significatifs. Tomb Raider 4 - 6 Remastered tourne en effet en 4k à 60 fps sur PS5, Xbox Series et PC. Donc, concrètement, difficile d’aller chercher davantage.

Source : Gamingbolt