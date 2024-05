Miss Croft continue à faire tourner des têtes près d’une trentaine d’années après sa création (à deux ans près, on ne va pas chipoter). Récemment, l’aventurier est revenu sur le devant de la scène avec la collection de Tomb Raider Remastered. Un coup de frais sur ses trois premières aventures qui a grandement plus aux fans de la première heure et permis aux néophytes de les découvrir. Mais s’il y a bien un jeu que tout le monde attend au tournant, c’est la prochaine grosse aventure de la belle, actuellement en développement chez Crystal Dynamics.

Un nouveau jeu encore très secret, ce qu'on sait

Le prochain Tomb Raider est un secret très bien gardé, presque aucune information n’a été donnée de la part du studio si ce n’est que le jeu tournera sous Unreal Engine 5 et qu’il devrait représenter une Lara différente de la dernière trilogie, une sorte de mélange de toutes les versions d’elle que l’on a pu découvrir au fil des années.

C’est du côté des insiders bien informés qu’il faut se pencher. Et si jusqu’ici c’était bien maigre aussi, voilà que plusieurs informations viennent d’être dévoilées par l’un d’eux, V Scooper, déjà connu pour quelques faits d’armes.

On prendra tout de même les pincettes comme d'habitude. Mais ce dernier nous affirme avoir des infos inédites sur le prochain Tomb Raider et si ces dernières s’avèrent bien vraies, ça risque de refroidir un paquet de fans.

D’après ses informations, le prochain Tomb Raider serait un monde complètement ouvert. On ne parle pas ici de vastes zones à explorer comme dans la trilogie de reboot visiblement, mais bel et bien un open world avec une moto à utiliser à volonté et même un parachute. Le jeu se déroulerait apparemment en Inde et nous afficherait des paysages aussi vastes que denses que l'on pourra donc explorer à l’aide de nos véhicules, ou des moyens habituels de Lara : la force de ses bras et ses piolets, certainement.

Lara a bien changé depuis sa naissance ©Crystal Dynamics

Le prochain Tomb Raider pourrait bien décevoir les fans, mais...

Un changement d’orientation drastique et jamais vu pour la franchise. Oui, Lara s’est déjà offert des environnements plus ou moins ouverts et ce, dès le début d’ailleurs. Tomb Raider 3 notamment, s’ouvre davantage que les deux premiers, le 4 également. TR Underworld proposait lui aussi des environnements plutôt vastes à explorer, en moto d’ailleurs ou en plongée, et les derniers Tomb Raider en date peuvent eux aussi être vus comme des open world dans la mesure où l’on évolue dans des niveaux ouverts et pour la plupart interconnectés et il est possible de voyager comme bon nous semble. On est toutefois loin d’une carte libre comme les gros open world actuels et le prochain Tomb Raider pourrait bien s’orienter dans cette direction.

Un choix audacieux pour le studio surtout à l’heure où les fans demandent massivement un retour aux sources, des jeux plus old school avec de vraies sensations d’isolement et d’exploration dangereuse comme à l’époque.

Il est évidemment trop tôt pour tirer la moindre conclusion d’autant que l’insider ne dévoile rien de plus. Il affirme que le jeu devrait sortir dans moins d’un an si tout va bien, et que l’on devrait le voir sous peu. Wait and See comme on dit.