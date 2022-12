En plus de sa saga principale qui comporte plus d’une dizaine de jeux maintenant, Tomb Raider s’est également offert deux spin-off avec Lara Croft And The Guardian Of Light et Lara Croft and the Temple of Osiris, des jeux d’action orientés arcade et jouables en coopération. Ces derniers rejoindront bientôt la Nintendo Switch.

Tomb Raider prend du retard sur Nintendo Switch

Les deux shooters devaient même déjà y être puisqu’ils étaient prévus pour paraître avant la fin de l'année 2022 sur Switch. Malheureusement, 2022 est bientôt derrière nous et les jeux sont toujours absents.

Les fans de Tomb Raider n’avaient jusqu’ici aucune nouvelle des deux portages, mais il y a quelques jours, à l'occasion d'une petite série de questions/réponses, c’est l’éditeur Feral Interactive qui a annoncé la mauvaise nouvelle en répondant à une question posée par un utilisateur Twitter. Oui, Lara Croft And The Guardian Of Light et Lara Croft and the Temple of Osiris arriveront bien sur Nintendo Switch, mais pas avant 2023.

Pour l’heure, nous n’avons aucune date à nous mettre sous la dent, mais l’éditeur affirme qu’il donnera de plus amples informations dès l’année prochaine. Avec ces deux portages, la Nintendo Switch accueillera pour la toute première fois la licence Tomb Raider.

Le prochain épisode de la licence principale quant à lui, toujours développé par Crystal Dynamics, ne devrait pas être disponible avant plusieurs années. Le jeu, annoncé comme très ambitieux, est en cours de production et devrait relier toutes les chronologies de la belle, de ses débuts en 96 jusqu’au reboot de la série débuté en 2013. En revanche, pour le moment, on ne sait absolument rien de ce nouveau Tomb Raider, si ce n’est qu’il sera développé sous Unreal Engine 5 et qu’il devrait sortir sur PS5, Xbox Series et PC. Oui, c’est très maigre.