Le prochain Tomb Raider sous Unreal Engine 5 est au cœur de l'actualité à cause d'une grosse fuite qui a mis en rogne certains fans. Square Enix pourrait avoir confirmé l'authenticité des informations.

On ne sait rien du futur jeu Tomb Raider, si ce n'est qu'il devrait être magnifique, et pourtant, il fait déjà polémique ! Une fuite est à l'origine d'une levée de boucliers, et à en juger par la réaction de Square Enix, les informations pourraient bien être réelles.

Square Enix intervient pour supprimer le leak du prochain Tomb Raider

Si les joueurs ragent sur le futur Tomb Raider, en développement chez Crystal Dynamics avec le réalisateur de Days Gone, c'est en raison de la présumée sexualité de Lara Croft. Selon le script, l'aventurière entretiendrait une relation homosexuelle avec une autre femme. « Des séquences romantiques avec un autre personnage féminin » précise le document.

Un problème ? Pour certains, oui, mais pas pour les mêmes motifs. Certains refusent en effet d'emblée que Lara ait une relation homosexuelle. Preuve que les mentalités doivent évoluer. Pour d'autres, c'est la relation amoureuse tout court qui coince. Ainsi, ces derniers n'en auraient que faire d'avoir des détails sur les ébats de Lara, que ce soit avec un homme ou une femme, et préféreraient que le studio se concentre d'abord sur la production d'un bon jeu qui renoue avec l'ADN explorateur de la franchise.

Les discussions houleuses vont continuer car Square Enix a ordonné la suppression du script qui circule sur Patreon en invoquant le Digital Millennium Copyright Act (DMCA), une loi américaine qui agit contre la violation du droit d'auteur. Et l'éditeur japonais n'a certainement pas fait ça pour rien. Que le document soit ancien ou récent, son contenu semble authentique.

Un changement à prévoir ?

Est-ce que les développeurs céderont à la pression du web et abandonneront cet aspect de Lara ? Wait & see... mais depuis le reboot, le studio aurait déjà laissé entendre que Miss Croft était lesbienne. Un point que la scénariste Rhianna Pratchett n'a pas confirmé ni démenti.