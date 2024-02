Tomb Raider Remastered est LA collection ultime pour les fans de miss Croft. La compilation comprend la première trilogie des aventures de l'aventurière et apporte une vraie mise à jour graphique aux trois premiers opus de la série. Cela comprend un framerate amélioré, de meilleures effets de lumière, des détails supplémentaires sur les décors, etc. Cependant, il y a certains détails qui manquaient visiblement à quelques joueurs…

Lara Croft nue en moins de 24 dans Tomb Raider 1-3 Remastered

En moins d'une journée, une douzaine d'heures en réalité, après la sortie de Tomb Raider Remastered, un mod était disponible en ligne pour jouer Lara Croft... nue. La pauvre aventurière n’a jamais pu échapper à cela. Déjà à l’époque des premiers jeux, il existait des rumeurs dans les cours de récré comme quoi il existait un cheat code permettant de jouer la protagoniste dans le plus simple appareil. On parlait aussi d’appuyer sur une certaine combinaison de touches ou bien de trouver un objet précis. Un fantasme qui existe depuis la nuit des temps donc.

Il y a trois ans, dans un échange rapporté par TheGamer, les développeurs sont revenus sur cette rumeur d’easter egg pour jouer Lara Croft nue. Comme on pouvait s’y attendre, cela était faux. Cela a tout de même causé du tort aux développeurs. L’un d’eux, Gavin Rummery dit ceci à ce propos : « Ça nous énervait parce que d’une part, cela n’existait pas, mais surtout quand on rencontrait du monde, on nous prenait pour des pervers qui faisaient des jeux pornographiques pour les enfants » . Il ajoute que c’est pour cette raison que la scène de la douche a été ajoutée dans Tomb Raider 2 : Lara se met à tirer sur le joueur quand il essaye de l’espionner alors qu’elle est déshabillée. C'était une façon de faire taire le public et de montrer qu’il était hors de question de mettre un avatar nu dans le jeu.

Quand les mods servent à assouvir tous les fantasmes, même les plus gênants

Sauf que voilà, avec les mods, on fait peu de chose près tout ce que l'on veut et ça n'a pas loupé. Des moddeurs ont réalisés plusieurs versions Lara Croft nue durant toute la durée de la saga. Presque aucun jeu n'a été épargné jusqu’à encore récemment, et en un temps record cette fois-ci, avec Tomb Raider Remastered. Lara a longtemps été un personnage féminin très (trop) sexualisé et même si les choses ont changé depuis, les mentalités non visiblement.

Pour rappel, si vous voulez profiter de Tomb Raider 1-3 Remastered avec une Lara HABILLEE, sachez que le jeu est disponible sur PS5, Xbox Series, Switch, PC, PS4 et Xbox One.