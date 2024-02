L'aventurière Lara Croft n'a pas donné signe de vie depuis Shadow of the Tomb Raider en 2018. Un nouvel épisode est en développement dans les locaux de Crystal Dynamics, le studio de Marvel's Avengers, mais son avenir est incertain. En attendant des bonnes ou des mauvaises nouvelles à son sujet, les prochains jeux refont parler d'eux. Les trois premiers titres, emblématiques pour toute une génération, s'apprêtent à revenir dans des versions flambant neuves. Les développeurs d'Aspyr veulent offrir une édition aux petits oignons, mais à tous les niveaux.

Une mauvaise nouvelle pour Tomb Raider 1-3 Remastered

Tomb Raider 1-3 Remastered sortira le 13 février prochain sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch et PC. Absolument personne n'échappera à ces éditions remasterisées des trois premiers opus, et le rendu semble prometteur. Les développeurs n'ont vraisemblablement pas à chercher à trahir la direction originale, mais plutôt à la moderniser avec des graphismes à la fois plus clinquants et fidèles. Et au cas où, pour les plus nostalgiques, il sera possible de basculer sur l'ancienne version. Les contrôles seront également « bien plus fluides » et d'autres surprises seront normalement au rendez-vous. D'ailleurs, il y en a une mauvaise.

Durant une interview, le directeur produit d'Aspyr, Chris Basharr, a déclaré ne pas avoir d'annonce à faire concernant une version physique de Tomb Raider 1-3 Remastered. « Nous n'avons fait aucune annonce quant à une sortie physique de Tomb Raider I-III Remastered » (via Nintendo Everything).

Une déclaration qui va (grandement) décevoir les gros collectionneurs, ainsi que toutes celles et ceux qui sont attachés aux boîtes, même s'il y a peut-être un espoir. Pour quelle raison ? Aspyr dit « ne pas avoir fait d'annonce » sur ce sujet, mais n'enterre pas de façon claire l'idée. Et puis, comme souvent, une société tierce prendra peut-être l'initiative d'en fournir une à terme. Mais vous êtes impatients, vous n'avez pas le choix d'acheter la trilogie en dématérialisé. Il y a quelques jours, une version physique de Tomb Raider 1-3 Remastered a été repérée chez au moins un revendeur, mais il peut s'agir d'une erreur.

Le prochain jeu de Crystal Dynamics en danger ?

Plus que quelques jours donc avant de retoucher à des pépites avec la trilogie PS1 Tomb Raider. Mais où est le vrai nouveau jeu ? Aux dernières nouvelles, il est toujours en développement avec l'aide précieuse de Jeff Ross, directeur de l'exclusivité PS4 Days Gone. Le souci, c'est la santé de Crystal Dynamics qui est encore incertaine à ce stade. Des dizaines d'employés ont été licenciés l'année dernière, et l'hémorragie pourrait peut-être continuer. Embracer Group, qui possède la structure, dégraisse sans l'once d'un remord et est en train de tuer à petit feu tous leurs studios récemment acquis. Crystal Dynamics a toutefois rassuré ne pas être visé par les grosses restructuration réalisées par Embracer, mais pour combien de temps ? Il faut espérer que les équipes évitent le couperet du nouvel ogre vidéoludique, mais on ne peut être sûr de rien.