Les fans de Lara Croft ont de quoi être impatients. En effet, Tomb Raider: The Legend of Lara Croft, une série animée, arrive sur Netflix le 10 octobre 2024. D'ailleurs, cette nouvelle adaptation promet de renouer avec l’action et l’exploration qui ont fait le succès de la franchise. Et aujourd'hui, c'est l'occasion de découvrir l'affiche promotionnelle.

Un retour pour Tomb Raider

Sur cette affiche, on peut observer que Lara Croft est en pleine course pour échapper à une coulée de lave, un objet antique en main. Ainsi, cette image donne déjà le ton. Pour rappel, cette série animée se situe après les événements des jeux Tomb Raider (2013), Rise of the Tomb Raider (2015) et Shadow of the Tomb Raider (2018). Lara Croft, toujours en quête d'artefacts anciens, va cette fois-ci affronter un voleur avec un lien mystérieux avec elle. On s'en doute, cette aventure l’emmènera dans des tombes oubliées aux quatre coins du monde. Sinon, ça ne serait pas du vrai Tomb Raider...

Lara sera doublée par l’actrice Hayley Atwell, connue pour son rôle de Peggy Carter dans Captain America. Par ailleurs, elle sera accompagnée de Zip, un hacker de génie, doublé par Allen Maldonado, et de Jonah Maiava, interprété par Earl Baylon, qui reprend son rôle des jeux.

Produite par Powerhouse Animation, la série s’inscrit dans l’esprit des jeux avec une animation dynamique et un scénario qui devrait captiver les fans de la première heure. D'autre part, avec l’annonce d’une deuxième saison déjà en préparation, cette série s’annonce comme un incontournable pour les amateurs d’action et d’aventure. Cela prouve aussi que la production semble faire énormément confiance à son nouveau programme. Car ce n'est pas forcément tous les jours qu'une série peut se targuer de préparer une suite avant même la diffusion de son tout premier épisode.

Que pensez-vous de cette nouvelle image ? Êtes-vous satisfait ?