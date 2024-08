Tomb Raider est devenu, avec le temps, une licence culte. Tout le monde attend d'ailleurs déjà des nouvelles du prochain opus des aventures de Lara Croft. Mais hélas, tout ne se passe pas forcément comme prévu et parfois les nouvelles peuvent être un peu décevantes pour les plus fervents d'entre vous. Explication.

Tomb Raider de retour mais pas comme on l'imagine

Lors de la Gamescom 2024, une annonce notable a été faite concernant la collaboration entre Naraka: Bladepoint et Tomb Raider. Ce partenariat très attendu entre le populaire jeu de combat en ligne et la célèbre franchise d'aventure a désormais une date de sortie officielle : le 28 août 2024.

Cette collaboration marque un croisement entre deux univers bien distincts mais complémentaires. Naraka: Bladepoint, reconnu pour ses combats dynamiques et son cadre inspiré des arts martiaux, introduira des éléments emblématiques de Tomb Raider, enrichissant ainsi l'expérience de jeu avec de nouvelles fonctionnalités et contenus. Les joueurs peuvent s'attendre à voir apparaître des éléments tels que des skins inspirés de Lara Croft. Des équipements spéciaux, et potentiellement des modes de jeu inédits qui incorporent des thèmes et des mécaniques de TR.

Une bande annonce pour la Gamescom

La bande-annonce de cette collaboration, dévoilée lors de la Gamescom, donne un aperçu des ajouts à venir, mettant en lumière l'intégration des éléments de Tomb Raider dans l'univers de Naraka: Bladepoint. Les images montrent notamment l'arc de Lara, ce qui suppose évidemment la possibilité d'en faire usage dans Naraka. Après tout, c'est un élément essentiel de l'arsenal des derniers Tomb Raider. Il serait dommage de s'en priver. Une arme classe et élégante.

Cette initiative entre les deux franchises pourrait attirer des joueurs de différents horizons, qu'ils soient fans de jeux de combat ou amateurs d'aventures. Reste à voir si tout cela sera suffisant pour combler les fans de Tomb Raider, qui, comme on le sait, sont très attentifs à la moindre intégration de Lara dans les différents jeux. De votre côté, que pensez-vous de ce featuring ? Déçu ou au contraire assez emballé ?

Source : Naraka