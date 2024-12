Tomb Raider manque aux fans et le nouveau jeu se fait attendre. Mais avant ça, il se pourrait qu'une surprise très attendue débarque enfin. Rien n'est encore joué, mais tous les espoirs sont permis si l'on en crois ce qu'il se passe et l'attente.

Lara se fait attendre depuis un moment. Shadow of the Tomb Raider paraît déjà si loin, l’annonce du prochain volet de la licence aussi d’ailleurs. Si un nouveau jeu Tomb Raider est actuellement en développement chez Crystal Dynamics, pour le moment, nous n’avons absolument aucun détail le concernant si ce n’est qu’il tournera sous Unreal Engine 5 et serait conçu pour rabibocher les fans de toutes les générations. Ceux qui ont connu la série en 2013 avec le reboot, ceux qui la suivaient déjà lors de son premier reboot en 2006 avec Tomb Raider Legend, et les vieux briscards qui l'ont vu naître et s’imposer dès 1996. Mais avant que n’arrive le prochain Tomb Raider, ce sont bien ses anciennes aventures qui reviennent en versions entièrement remastérisées, et on a encore une fois bon espoir pour l’ultime compilation que les fans attendent tous.

La licence Tomb Raider est absente depuis trop longtemps

Lara a marqué plusieurs générations, mais s’il y en a bien une qui l’aura été plus que d’autre, c’est bien celle des joueurs l’ayant découverte sur PlayStation première du nom. À l’époque, Tomb Raider est une petite dinguerie. L'héroïne est superbe, le jeu est excellent malgré ses défauts comme sa difficulté par exemple, mais une icône est née. L'aventurière devient alors l’égérie d’une nouvelle ère d'héroïnes et elle s’installe même sur les cartons de la console de Sony. Pendant plusieurs années, même si les jeux sont multiplateformes et tournent notamment sur PC, Tomb Raider rime bien souvent avec PlayStation. Alors quand la marque fête ses 30 ans, il est évident qu’elle en fait mention.

Shadow of the Tomb Raider, ça remonte déjà à 6 ans ! Il est sorti en septembre 2018 sur PS4, Xbox One et PC

Une licence importante, même pour PlayStation

Difficile de l’avoir loupé, PlayStation a soufflé sa trentième bougie le 2 décembre dernier en partageant une bien belle vidéo retraçant près de 30 années de jeux sur PlayStation, d’exclusivité ou de titres marquants, dont Tomb Raider. Oui, Miss Croft était bien présente quelques secondes. Des plans durant lesquels on aperçoit non pas les jeux de l’époque, mais leur version remastérisée, notamment Tomb Raider 2, mais aussi Tomb Raider 6 Angel of Darkness et Tomb Raider Legend bien au centre.

Oui, Legend était bien là lui aussi parmi les versions remastérisées alors que le jeu n’est actuellement disponible que sur l’abonnement PS Plus Premium dans sa version classique dont le portage laisse d’ailleurs un peu à désirer. Il est évident qu’il ne s’agit pas ici d’un leak grossier, même si on aimerait bien y croire et que Lara apparaît bien plus nettement que sur le portage via l’abonnement PS Plus. Mais l’intention donne déjà du grain à moudre à certains fans, notamment depuis les récentes rumeurs.



Captures de la vidéo pour l'anniversaire des 30 ans de PlayStation

Tous les espoirs sont permis pour le retour de ces jeux cultes

Il y a peu en effet, c'est un possible leak de la page d'un produit sur Amazon qui avait mis la puce à l’oreille concernant l’arrivée prochaine d’une ultime compilation pour la trilogie Tomb Raider Legend, Anniversary et Underworld. Trois jeux qui auront clairement laissé une trace dans la saga en opérant déjà une première nette évolution de la formule, mais aussi instauré de nouvelles bases.

Ces trois épisodes sont désormais le chaînon manquant à la collection complètement remastérisée initiée par Tomb Raider 1-3 Remastered en 2024. Une collection réunissant les épisodes 4 à 6 est déjà datée pour le 14 février 2025. Nul doute qu’une ultime compilation verra le jour. Si pour l'heure rien d'officiel ne peut nous le garantir, l'intérêt pour la licence est tel, qu'il vienne d'acteurs majeurs du secteur ou des joueurs, qu'il est difficilement concevable d'imaginer Embracer en rester là. D'autant plus que ces trois jeux précis font partie des plus appréciés de toute la licence. Ce serait également le moyen parfait de bien préparer tout le monde à la sortie du nouveau volet totalement inédit. On espère par ailleurs que ce dernier sera présent aux Game Awards. Ça pourrait être là un excellent créneau pour que le jeu se montre enfin.