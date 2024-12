Ça s'active à quelques heures des Game Awards 2024, le plus gros évènement de la fin d’année. Le show fête par ailleurs ses 10 ans et nous a promis un spectacle d’exception et de très grosses annonces. Chez certains initiés et journalistes très bien renseignés, il faudra réellement s’attendre à des surprises et des annonces importantes. Il se pourrait d’ailleurs que Tomb Raider soit aussi de la partie…

Une grosse soirée pour les Game Awards 2024

À l’heure où les langues commencent à se délier, où certains studios et éditeurs annoncent leur présence, les moindres faits et gestes sont scrutés . C’est justement ça qui nous met la puce à l’oreille concernant Tomb Raider. Les comptes officiels de la licence se sont fendus d’un message très tardif sur les réseaux sociaux pour féliciter les nominés de cette année en affirmant que Lara avait préparé ses popcorns pour la soirée.

Cette simple intervention a déjà de quoi attiser la curiosité, on ne sait que trop bien que rien n’est laissé au hasard en règle générale. D’autant plus dans le cas de Tomb Raider puisque le prochain épisode est en développement, et certainement bien avancé maintenant, et qu’on ne l’a toujours pas vu. Une présentation aux Game Awards semble presque inévitable. Et justement, Geoff Keighley, l'hôte de cette grosse soirée évènement, a relayé le post, comme il l’a fait pour beaucoup d'autres jeux présents lors de la soirée.

Tomb Raider pourrait bien créer la surprise !

Le prochain Tomb Raider serait-il donc présent lors des Game Awards 2024 ? La question se pose, mais c’est fort probable que le jeu vienne nous faire une grosse surprise. On le sait en développement depuis un bon moment déjà et de nombreuses rumeurs d’informateurs réputés fiables suggéraient déjà que le studio accélérait les choses pour pouvoir présenter le jeu au plus vite. Ce serait aussi l'occasion d'en frapper très fort pour cette cérémonie symbolique qui fêtera les 10 ans des Game Awards, Geoff Keighley s’est très certainement assuré d’être bien entouré, plus que jamais, pour marquer les esprits.

Toutes les étoiles semblent donc s'aligner, ne restent plus qu’à attendre quelques heures pour en avoir le cœur net. Réponse cette nuit à partir de 1h30 pour les Game Awards 2024 et sur Gameblog qui couvrira évidemment l’intégralité de l’évènement.