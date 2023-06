Quand allons-nous retrouver Lara Croft ? La plus célèbre aventurière du jeu vidéo nous a offert une magnifique épopée en 2018 dans Shadow of the Tomb Raider. Malheureusement, depuis cet épisode faisant office de conclusion à la trilogie, nous n'avons plus beaucoup de nouvelles de la Britannique. En 2022, quelques semaines après le rachat de Crystal Dynamics, Eidos-Montréal et Square Enix Montréal par Embracer Group, nous apprenions simplement qu'un nouvel épisode de Tomb Raider était en développement. Aujourd'hui, Embracer annonce la fermeture de plusieurs studios dans le cadre d'une restructuration. Immédiatement après l'annonce de nombreux licenciements, certains joueurs ont partagé leur inquiétude quant à l'avenir du futur Tomb Raider.

Embracer prend de grandes décisions, Tomb Raider en danger ?

Dans un communiqué publié sur son site officiel, le groupe suédois Embracer annonce une restructuration importante avec effet immédiat. Jusqu'au mois de mars 2024, l'entreprise va opérer de multiples changements de son fonctionnement. Embracer indique que plusieurs studios vont fermer et que des projets non annoncés avec une capacité de retour sur investissements faible vont être annulés. Mais Embracer ne fait pas une croix sur l'industrie du jeu vidéo et témoigne clairement de sa volonté de renforcer sa position sur le marché du jeu vidéo.

Nous lançons maintenant de multiples actions pour renforcer nos flux de trésorerie et tirer parti de notre portefeuille de propriétés intellectuelles afin de devenir une entreprise plus forte et de nous engager dans un avenir stable pour créer des jeux encore plus grands au profit des joueurs et des fans du monde entier.

On comprend donc que Tomb Raider ne devrait pas subir de conséquences néfastes liées à cette restructuration. Sur son compte Twitter, Crystal Dynamics confirme que son jeu en cours de développement ne sera pas impacté par les décisions prises par Embracer.

Des premières images du jeu dès cette année ?

Ainsi, l'entreprise compte "augmenter le financement externe des jeux à gros budgets développés en interne" et affirme son envie de se concentrer sur le développement de ses propres licences. Espérons que le groupe rassure les plus fervents fans et montre bien cette année le titre développé sur Unreal Engine 5, comme l'indiquent les rumeurs. En revanche, le prochain Deus Ex, qui serait en développement du côté d'Eidos Montréal, pourrait réellement être en danger et ce même si Embracer lui-même a voulu relancer la saga.

Ces dernières années, Embracer a enchaîné les rachats de studio en alignant les billets, mais aucune des filiales de l'entreprise n'a livré de productions mémorables. Dernier échec marquant : Saints Row, sorti en août 2022 et qui n'est clairement pas un indispensable. La restructuration annoncée par la firme n'est donc pas une si grosse surprise. En plus des studios cités plus haut, Embracer possède aussi de grands noms de l'industrie comme THQ Nordic, PLAION, Coffee Stain, Amplifier Game Invest ou Saber Interactive. Au total, le groupe suédois détient 138 studios dans 40 pays différents.