L'industrie vidéoludique enchaîne les nouvelles peu réjouissantes ces derniers mois, si ce n'est années. Alors que les rachats allaient bon train en période de COVID, la redescente est brutale. Les studios ferment les uns après les autres. Après les licenciements chez Xbox et PlayStation, c'est Embracer, qui détient les droits de la licence Tomb Raider, qui a récemment annoncé une grande restructuration. Mais, l'ogre ayant eu un appétit plus gros que le ventre, il tombe lui aussi dans la dynamique de la fermeture. Ainsi, c'est un studio qui avait pourtant sorti une réinterprétation d'un jeu culte qui se voit contraint de faire ses adieux.

Les fermetures commencent dans la maison de Tomb Raider

Il y a deux mois, le géant suédois Embracer annonçait sa scission en trois divisions distinctes. Alors qu'Asmodee retrouvait son indépendance en matière d'édition de jeux de société, la branche vidéoludique du groupe s'est vue dispatchée entre Coffee Stain & Friends et Middle-earth Enterprises & Friends. Ainsi, ce dernier a accueilli, entre autres, le studio Crystal Dynamics et la franchise Tomb Raider. Mais toutes les équipes de développement n'ont pas eu la même chance.

L'ensemble des détails de la réorganisation d'Embracer n'avaient pas été communiqués. À ce titre, le sort de tous les studios restait incertain. C'est donc avec surprise (et une certaine tristesse) que nous apprenons la fermeture d'un “petit” studio suédois. Il s'agit de Pieces Interactive, à qui on doit Magicka 2, Titant Quest Atlantis et ce qu'on espérait comme le renouveau d'une franchise culte, à savoir le remake en demi-teinte d'Alone in the Dark.

Malgré une approche unique et créative dans ses productions depuis 2007, le studio semble ne pas avoir convaincu de sa viabilité pour les prochaines années. Les détails derrière cette fermeture ne sont pas connus. Toutefois, on l'a vu chez Xbox, les chiffres de vente insuffisants, même de jeu unanimement acclamés, suffisaient à clore l'histoire d'un studio. Ici, on peut se douter qu'outre les critiques peu engageantes d'Alone in the Dark, les acheteurs n'ont pas été au rendez-vous.

© Pieces Interactive.

Cette annonce est un moment fort dans la restructuration stratégique d'Embracer. Pieces Interactive sert désormais d'exemple à ses camarades. Voilà une pression supplémentaire qui s'ajoute pour les autres équipes. Les chiffres devront plus que jamais satisfaire les investisseurs. Et les studios ne pourront pas brandir leur historicité comme totem d'immunité. Faut-il s'inquiéter même pour des structures aussi solides que Crystal Dynamics et Tomb Raider ? Peu de chance que Lara Croft fasse ses adieux définitifs prochainement. Mais, on se dit désormais qu'un faux pas pourrait bien couter sa place aux studios mêmes les plus appréciés.