Passé son âge d'or, la licence Tomb Raider connaît des revirements et autres passations qui tendent à la mettre en difficulté. Pour autant, Lara Croft s'accroche, encore et toujours.

Coup dur pour Embracer. Après une ambition dévorante, celui qu'on surnomme “l'ogre suédois” se voit contraint de faire face aux réalités économiques actuelles. Dans la mouvance qui gangrène l'industrie vidéoludique depuis plus d'un an, l'éditeur a dû licencier en masse. Or, il possède des licences parmi les plus importantes du jeu vidéo, à l'instar de Tomb Raider.

Ces dernières années, Embracer s'était constitué en conglomérat rassemblant des dizaines d'entreprises spécialisées dans l'édition et le développement de jeux vidéo, mais aussi de jeux de société ou encore de comics. Mais le groupe se voit dans l'obligation de se réorganiser complètement, redistribuant par conséquents ses propriétés intellectuelles...

Quel avenir pour Tomb Raider après Embracer ?

Embracer a annoncé la nouvelle hier, en conférence de presse. Le groupe va se scinder en trois entités distinctes, dont Lars Wingefors, son fondateur, restera l'un des actionnaires. Chaque compagnie aura ainsi son champ d'activité propre :

Asmodee : Le leader du jeu de société retrouve son indépendance ;

: Le leader du jeu de société retrouve son indépendance ; Coffee Stain & Friends : Société qui s'occupera des jeux vidéo à petit ou moyen budget ainsi que des free-to-play, sur PC, mobiles et consoles ;

: Société qui s'occupera des jeux vidéo à petit ou moyen budget ainsi que des free-to-play, sur PC, mobiles et consoles ; Middle-earth Enterprises & Friends : Société qui prendra en charge les jeux à gros budget (AAA) d'Embracer et plusieurs studios, pour PC et consoles, parmi lesquelles des licences de premier ordre comme Le Seigneur des Anneaux et Tomb Raider.

© Embracer Group.

Anciennement Tolkien Entreprises, Middle-earth Entreprises a été racheté par Embracer en 2022. Avec ce remaniement, la société s'apprête désormais à étendre son catalogue au-delà de l'univers du Seigneur des Anneaux. Ainsi, elle aura en charge des licences-phares comme Dead Islance ou METRO, mais aussi Kingdom Come Delivrance, qui vient d'annoncer son second opus, ou encore la cultissime Tomb Raider.

Cette dernière a connu beaucoup de revirement de situations depuis les années 1990. Malgré un reboot plutôt apprécié en 2013, la franchise narrant les aventures de Lara Croft peine à retrouver sa gloire d'antan. Un nouveau est justement en cours de développement, toujours par Crystal Dynamics. Le studio avait annoncé l'an dernier que la situation chez Embracer n'impacterait pas le projet, mais peut-on en dire autant avec ce changement d'éditeur ?

On peut peut-être se rassurer en voyant Phil Rogers être placé à la tête de Middle-earth. Passé dernièrement chef de la stratégie chef Embracer, il était également le PDG du groupe Crystal Dynamics-Eidos. De ce fait, c'est un homme qui a bien en tête le dossier Tomb Raider — Lara Croft qui reprend les manettes, pour le meilleur espérons-le.