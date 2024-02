Dès maintenant, vous avez l'opportunité de vous jeter sur le remaster des trois premiers jeux Tomb Raider. Si vous n'avez jamais eu l'occasion de les faire, c'est le moment parfait pour se lancer. Les graphismes sont affinés, la maniabilité est améliorée, bref, Aspyr n'a pas fait les choses à moitié. Ceci dit, la sortie de cette compilation a soulevé une question importante : où en est la prochaine grosse aventure de Lara Croft qui est censé être mise sur pied par Crystal Dynamics ? Eh bien, justement, elle vient potentiellement de donner des signes de vie.

Le prochain Tomb Raider se dévoile via un artwork

Alors, avant toute chose, il ne s'agit peut-être pas d'une annonce officielle. D'abord, sur X (anciennement Twitter), on a appris qu'un nouveau site dédié à Tomb Raider venait d'ouvrir ses portes. Le principe est plutôt simple, il réunit toute l'actualité autour de la franchise, mais pas que. C'est aussi l'endroit idéal pour retrouver des produits dérivés de la licence. Quoi qu'il en soit, pour certains, c'est une preuve que le rythme s'est accéléré pour la suite de la série. Et ce n'est pas totalement faux, puisqu'on a eu droit à un nouvel artwork de l'exploratrice.

La particularité de ce dernier, c'est qu'il nous vient de Crystal Dynamics, le studio aux commandes du prochain titre Tomb Raider. Il est donc fort possible que ce soit une référence à ce qui nous attend, même si le design peut connaître quelques retouches d'ici à la sortie du jeu. En tout cas, pour le moment, il est vraiment superbe. Maintenant, il faut se demander s'il y a un message caché derrière tout ça. Est-ce qu'on va bientôt avoir droit à une annonce surprise ? La première bande-annonce pointe-t-elle enfin le bout de son nez ? Pour l'instant, difficile de se prononcer, mais ça sent bon.

Après, il faut tout de même nuancer nos attentes. Aux dernières nouvelles, ce Tomb Raider sous Unreal Engine 5 est dans une situation épineuse. Souvenez-vous, des dizaines d'employés de la firme ont été licenciés l'année dernière, et ça ne va pas forcément s'arrêter de sitôt. Embracer peut encore faire tomber le couperet, et rien ne nous dit que l'équipe derrière ce nouveau jeu va être épargnée. Toutefois, Crystal Dynamics a affirmé qu'il n'était pas visé par les grosses restructurations. Cependant, ça peut malheureusement changer à tout moment. Il ne reste plus qu'à croiser les doigts.