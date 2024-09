Le prochain Tomb Raider arrive à grand pas et les chose semblent s'accélérer chez Crystal Dynamics. Une excellente nouvelle pour les fans qui n'en peuvent plus d'attendre le retour de Lara.

Il est annoncé depuis un petit moment déjà, mais il se fait toujours attendre, le prochain Tomb Raider est actuellement en développement intensif chez Crystal Dynamics. Le jeu n’a toujours pas de date de sortie, pas même une fenêtre, mais on sait que l’aventurière arrivera très bientôt. D’ailleurs, les choses semblent clairement s'accélérer en interne, et une VRAIE présentation du jeu pourrait être imminente.

Le prochain Tomb Raider serait sur sa dernière ligne droite !

Pas la peine de tourner autour du pot, Lara arrive à grands pas et il ne serait pas déconnant de penser qu’on la reverra avant la fin de l’année 2024. Si le prochain Tomb Raider ne sortira pas avant 2025, il se montrera certainement avant l’année prochaine. C’est en tout cas ce que suggère une nouvelle offre d’emploi fraîchement publiée par Crystal Dynamics. Le studio cherche activement un artiste senior dédié à la franchise pour créer des ressources visuelles et soutenir les équipes en ce sens, afin d’alimenter les réseaux sociaux, le site officiel de Tomb Raider ou encore tous les supports marketing, comme c’est explicitement expliqué dans les détails de l’offre. Crystal Dynamics met donc les petits plats dans les grands et cherche à renforcer ses équipes pour ce qui semble être la dernière grande ligne droite.

L'offre d'emploi en question

Un nouvel opus très discret et qui se fait attendre

Désormais, on n’attend plus qu’une présentation en bonne et due forme. Jusqu’ici, le prochain Tomb Raider n’a que peu dévoilé d'informations, pas du tout même. Toutefois, les développeurs ont rapidement déclaré que ce nouveau jeu devrait rabibocher tous les fans de la licence, que ce soit les vieux briscards ne jurant que par les opus PS1, les un peu moins vieux ayant connu la première trilogie de Crystal Dynamics, et les amoureux de la nouvelle Lara, celle du reboot entrepris en 2013. On sait aussi que le jeu sera développé sous Unreal Engine 5.

Quelques rumeurs sont tout de même allées plus loin en nous parlant de monde ouvert, de l’Inde et de quelques nouveautés comme la possibilité d’utiliser des véhicules et même des parachutes quand bon nous semble. Des infos à prendre avec des pincettes évidemment.

Allez Crystal Dynamics, on vous attend.

Source : Crystal Dynamics