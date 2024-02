Tomb Raider 1-3 Remastered cache bien plus que les trois premiers jeux de la franchise, et les fans ont fait une grosse découverte qui promet du très très lourd pour la suite. De quoi faire rêver les amoureux de la licence ? C'est bien possible.

Il y a quelques jours, sortait Tomb Raider I-III Remastered sur PS5, Xbox Series, Switch, PC, PS4 et Xbox One. Il s’agit d’une compilation des trois premiers titres de l’aventurière Lara Croft, remis au goût du jour en 4 K avec quelques nouveautés et beaucoup d'ajustements. Les remasters sont bluffants ! On parle de graphismes améliorés et d’une aventure globalement plus agréable à prendre en main. Aucun doute que ces softs ont sûrement permis à beaucoup de fans de patienter un peu, en attendant le prochain Tomb Raider inédit de la licence actuellement en développement chez Crystal Dynamics. Mais avant ça, il se pourrait bien que Miss Croft revienne une fois de plus avec une nouvelle collection. Un secret a été découvert et a mis le feu aux poudres.

Bientôt un remaster pour Tomb Raider 4 ?

C’est subtil, mais les fans sont aux aguets ! Quelques jours seulement après la sortie de Tomb Raider 1-3 Remastered, des fans ont déjà repéré un petit easter egg qui pourrait bien être d'une importance capitale pour la suite. Il semblerait en effet que le studio Aspyr et ses camarades soient en train de plancher sur un remaster de Tomb Raider : The Last Revelation, le quatrième épisode de la franchise. C’est l’utilisateur danthedan20 qui nous rapporte la découverte sur Twitter. L’indice en question se situe dans la zone du Nevada de Tomb Raider 3, dans le niveau où l'on se retrouve sans armes.

Dans une salle d'opération, on peut y apercevoir un écran radar. En haut à gauche de celui-ci est affichée une série de chiffres, qui n'est rien d'autre que la date de sortie de Tomb Raider I-III Remastered (14 février 2024) et en bas à droite se trouve le mot « Next » (suivant) accompagné de coordonnées GPS. Des petits malins ont simplement rentré ces données dans Google Map pour découvrir que la destination était l'Égypte, plus précisément la région de Gizeh, l'un des coins visités par Lara dans Tomb Raider 4. Difficile de faire plus clair comme message, un nouveau remaster est très certainement en route.

Depuis, d'autres éléments auraient été découvert, notamment la position d'un planétarium, très similaire à ce que l'on peut retrouver dans le Palais de Cléopatre dans Tomb Raider 4. Les joueurs sont sur le qui-vive et continuent de fouiller ardemment chaque pixel de cette première collection.

Une nouvelle collection déjà sur les rails ?

Souvenez-vous : dans The Last Revelation, sorti en 1999, Lara Croft se rendait à Gizeh pour l'une de ses aventures. Elle allait, en outre, au cœur des pyramides, un endroit très important pour la licence qui a eu un impact sur le destin de notre héroïne. Si le doute ne semble plus permis, on conservera toujours un peu de recul dans la mesure où rien n'a été officialisé. Toutefois, il paraît évident que quelque chose se prépare. On peut d'ailleurs imaginer qu'une nouvelle collection complète arriverait dans la foulée avec le cinquième opus de la franchise, voire Tomb Raider 6 Angel of Darkness, même si l'on se passerait volontiers de ce dernier à moins qu'il subisse une refonte totale, un remake peut-être ?

Soyons rêveurs, dans sa folie de remasterisation, Aspyr pourrait peut-être même s'attaquer à la trilogie Anniversary, Legend et Underworld. Quitte à déterrer toutes les reliques, autant y aller franchement, non ? Tomb Raider est désormais entre de nouvelles mains, celles d'Embracer et de son groupe, et il semblerait que l'entreprise compte bien capitaliser sur la belle anglaise, relativement discrète finalement. C'est d'ailleurs l'une des rares licences qui, après toutes ces années, n'a jamais eu le droit à des remasters. Anniversary est bel et bien un remake du premier Tomb Raider, mais c'est la seule entorse. En tout cas, les fans ne vont clairement pas se plaindre. Avouez qu'on est bien content de la retrouver, notre Lara.