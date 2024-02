La sortie de la trilogie Tomb Raider remasterisée est maintenant imminente. À quelques heures du lancement, on a le droit à un aperçu d'une fonctionnalité très populaire et totalement inédite pour ces jeux.

La légendaire aventurière, Lara Croft, revient ce mercredi 14 février 2024 dans Tomb Raider 1-3 Remastered. Si vous êtes à court d'idée pour la Saint-Valentin, vous avez là un cadeau tout trouvé ! Pour rappel, c'est une compilation qui comprend les trois premiers jeux cultes de la licence, mais dans des versions remises au goût du jour techniquement, et même en termes de gameplay. Mais un nouvel ajout qui devrait plaire à celles cet ceux qui aiment capturer leurs plus beaux moments sera également de la partie.

Une fonctionnalité de Tomb Raider 1-3 Remastered se détaille

Tomb Raider 1-3 Remastered débarque sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch et PC cette semaine. Une bonne occasion de redécouvrir des jeux mythiques, mais sur des machines plus actuelles. En termes de changements, la société Aspyr, spécialisée dans les portage, a assuré qu'il y aurait des contrôles « bien plus fluides », en plus des graphismes améliorés. Mais une grosse nouveauté jamais vue pour ces titres fait aussi son apparition dans cette compilation remasterisée de Tomb Raider, le mode Photo. Une fonctionnalité très souvent réclamée par les joueurs, et qui n'arrive parfois qu'après le lancement seulement.

Qu'attendre du mode Photo de Tomb Raider 1-3 Remastered ? Plusieurs choses. Évidemment, il sera possible de figer l'action à tout moment pour prendre un screenshot, en tournant la caméra et en ajustant la profondeur de champ. Ensuite, vous pourrez customiser Lara en modifiant ses vêtements (tenue classique, combinaison de plongée...) et les armes qu'elle porte (aucune, doubles pistolets, uzis...).

Il y aura également le choix entre 8 expressions faciales, et six poses différentes. Et... c'est presque tout ! Oui, malheureusement, ce ne sera pas aussi poussé que sur des jeux modernes. Néanmoins, les développeurs indiquent que la caméra libre pourra être également utilisée pour repérer les secrets les plus difficiles à trouver de Tomb Raider 1-3 Remastered.

Crédits : Xbox Wire.

Deux mauvaises nouvelles

Le mode Photo dans Tomb Raider 1-3 Remastered est une excellente nouvelle, mais d'autres informations partagées récemment risquent de bien décevoir. Si vous êtes de celles et ceux qui ne veulent pas de jeux en numérique, sachez qu'il n'y aura pas de version physique. « Nous n'avons fait aucune annonce quant à une sortie physique de Tomb Raider I-III Remastered ». Un non définitif ? Peut-être car la déclaration n'est pas totalement claire. Mais au lancement, ne comptez pas sur une édition boîte. Il n'y a plus qu'à espérer qu'une société tierce prenne le relais pour en produire dans les semaines ou mois qui suivront la sortie.

L'autre mauvaise nouvelle, c'est que selon Insider Gaming, la trilogie Tomb Raider n'aura pas de trophées Platines PS5. En revanche sur PS4, pas de problème, les trois seront bien déblocables après avoir rempli toutes les conditions.