Tomb Raider revient bientôt avec les trois premiers jeux de la franchise en versions entièrement retapées. LE studio mélange old school et modernité, et c'est franchement chouette !

Lara Croft revient bientôt faire parler la poudre et faire des cabrioles sur consoles et PC. Tomb Raider 1-3 Remastered arrive le mois prochain et va redonner une seconde jeunesse aux premières aventures de la belle anglaise. À défaut de s’être vraiment montrée de long en large et en travers, la compilation nous a offert quelques screenshots qui parlent d’eux-mêmes : les graphismes ont totalement changé.

Les trois premiers jeux plus beaux que jamais

Tomb Raider 1-3 Remastered sera dispo le 14 février prochain sur PS5, Xbox Series, PC, Switch mais aussi sur PS4 et Xbox One. En plus des trois jeux complets, les DLC de chaque épisode, sortis sur PC à l'époque, seront eux aussi disponibles. Une première sur consoles. Sur Xbox, Steam et PlayStation, des succès et trophées seront aussi de la partie pour chaque jeux. Le studio Aspyr, affirme également que quelques surprises non dévoilées nous attendent. Nous verrons.

Mais ce qui frappe évidement le plus dans cette collection, c'est le travail sur les graphismes. C’est une refonte intégrale qu'ont subie les trois premiers Tomb Raider respectivement sortis en 96, 97 et 98. Le modèle de Lara a totalement été repensé tandis que les ennemis ont tous eu le droit à un gros coup de polish. Même chose pour les environnements d’ailleurs qui, s’ils gardent leur aspect cubique très old school (une volonté du studio), ont tous le droit à de nouvelles textures. Les arrière-plans, comme le ciel ou encore l’horizon, ont changé. Le brouillard noir de l’époque a disparu, vu qu’il n’y a plus aucune limitation technique, et les effets de lumière ont totalement été recréés. Si les jeux sont intacts, l’ambiance risque d’être drastiquement différente. On vous laisse juger par vous-même avec les quelques visuels ci-dessous.

Bande-annonce de la collection remasterisée

Tomb Raider 1

Tomb Raider 2

Tomb Raider 3