En effet, les joueurs pourront également profiter des fonctionnalités complètes de Rainbow Six Extraction, avec du cross-play, cross-save et cross-progression sur PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, sur PC via Ubisoft Store, sur Ubisoft+, le service d’abonnement d’Ubisoft, ainsi que sur Stadia et Amazon Luna dès son lancement en France.

Précommandes ouvertes

Prévu pour 20 janvier 2022, il est d'ores et déjà possible pour les joueurs de précommander l'Édition Standard dès aujourd’hui. Le tout au nouveau prix réduit de 39,99€ et profiter des nombreuses fonctionnalités de Rainbow Six Extraction.

Ceci inclus notamment : un système de progression d’agent, 4 niveaux de difficulté distincts, 12 niveaux inédits et imprévisibles (environ trois fois plus grands que les cartes de Tom Clancy's Rainbow Six Siege) situés dans 4 régions dynamiques, plus de 60 armes, des technologies issues de Rainbow Six Siege, 15 technologies REACT exclusives, ainsi que du contenu post-lancement disponible gratuitement qui comprend un mode hebdomadaire ultime à la fin du jeu.

Buddy pass, faites-en profiter 2 amis

Ce n'est évidemment pas tout, puisque comme dit dans le titre, chaque édition de Rainbow Six Extraction débloquera deux jetons « Buddy Pass » qui permettront aux joueurs d'inviter 2 amis à jouer avec eux gratuitement pendant 14 jours sur la plupart des plateformes. Par les temps qui galopent, admettons que ceci peut être une jolie aubaine, avant de se décider à passer à l'achat.

Ubisoft précise que durant ces deux semaines, toutes les progressions réalisées par les membres de leur équipe seront conservées et transférées sur le jeu s’ils l’achètent. Toutes les précommandes débloqueront également le pack cosmétique « Déclin Orbital » dans Rainbow Six Extraction. L'Édition Deluxe, qui comprend tous les éléments de l'Édition Standard ainsi que 3 packs bonus, est également disponible en précommande au prix de 49,99€.

Double ration de packs

Enfin, les joueurs qui joueront à la fois à R6Siege et à Rainbow Six Extraction recevront le pack « United Front » qui contient 4 équipements exclusifs. Le tout réparti entre les deux jeux, et qui débloquera instantanément la liste complète des 18 agents d'Extraction dans Siege.

Tout ceci étant évidemment soumis à des tas de conditions, que nous vous invitons à lire pas plus tard que tout de suite, sur le site officiel du jeu.