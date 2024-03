A tous les fans de Titanfall qui attendent avec impatience un nouvel opus, on a une bonne nouvelle pour vous, mais peut-être pas celle que vous espérez.

Cela fait bien longtemps qu'on n'a pas vu la licence Titanfall sur le devant de la scène. Les fans attendent inlassablement des nouvelles d'un potentiel troisième opus, mais en vain. D'une manière générale, la franchise ne semble pas prête de faire son grand retour. Du moins, c'est ce qu'on pensait jusqu'ici. On vient de nous rapporter une information qui sous-entend qu'on doit peut-être se préparer à la voir renaître d'entre les morts. Par contre, il y a juste un petit hic.

Titanfall est de retour ? Oui et non

Cette nouvelle concernant Titanfall nous vient de l'insider Jeff Grubb, qui n'est pas forcément le plus fiable, sans être le pire. Ce dernier a pris la parole suite à ce qui s'est passé avec EA. Souvenez-vous, l'éditeur a licencié en masse, et Respawn Entertainment fut l'un des studios touchés par ça. En conséquence, un FPS Star Wars à la sauce Mandalorian a été annulé. Un coup dur pour l'industrie et pour les aficionados de cet univers. Notre homme nous explique donc que le studio a encore des grosses cartouches en réserve, comme le fameux jeu développé par Steve Fukuda.

Si vous ne le connaissez pas, il s'agit du réalisateur de Titanfall 1 et 2. Il y a quelques mois, Vince Zampella, le directeur général de Respawn, avait révélé qu'il planchait sur un projet inédit. Seulement voilà, il a affirmé que ce n'était pas le troisième jeu de la série. Jeff Grubb ne contredit pas les propos du patron, mais il les nuance. En effet, selon lui, le titre en question se déroule dans l'univers de la célèbre licence. « De ce que j'ai compris, le jeu dont il est question est bien un titre Titanfall », nous dit-il via son podcast.

Il précise bien qu'il n'en sait pas vraiment plus. Est-ce que c'est une extension du monde introduit par Titanfall, avec des nouvelles règles qui viendraient trancher avec celles des autres jeux ? Pour l'instant, on ne peut pas le savoir. D'ailleurs, il faut prendre tout ça avec des pincettes, puisqu'on est dans le domaine de la rumeur. Ceci dit, Titanfall aurait pu être de retour avec un opus baptisé Legends. Il devait prendre place dans le monde d'Apex Legends, mais il a fini par être tué dans l'oeuf, sans même dévoiler la moindre image. Une triste nouvelle, mais ça montre qu'il y a encore un peu d'espoir pour la franchise.