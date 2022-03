Si la récente vidéo de gameplay de Tiny Tina’s Wonderlands mettait l'accent sur le délire Donjons & Dragons, 2K Games attire notre attention sur l'expérience endgame du titre. Et elle a même un petit nom : la Chambre du Chaos. Plutôt flippant non ?

Du désordre et de la difficulté

Ce n'est pas la Chambre des secrets mais la Chambre du Chaos de Tiny Tina’s Wonderlands aura lui aussi un côté mystique. Le lieu abrite un portail qui mène vers un "donjon aléatoire rempli de variables uniques, d’ennemis tueurs et de méthodes pour rendre votre run plus ou moins difficile".

Une partie se déroule comme suit : vous explorez trois salles gérées de façon procédurale, vous combattez un mini-boss, rebelote, vous visitez encore trois nouvelles salles, pour finir par enfin tomber face au boss final.

Les joueurs évolueront à travers la Chambre du Chaos, faisant leur choix entre deux portails après chaque pièce pour déterminer ce qui les attend dans la suivante.

Pour récompenser notre dur labeur, on pourra réclamer du loot très intéressant dans une zone appelée Butin Chaotique. Pour les plus persévérants, d'autres bonus les attendent dans la panse de statues de lapins. Faudra t-il éventrer les pauvres petits lapinous ? Non, il faut plutôt les gaver avec des Cristaux.

Les donjons de Tiny Tina’s Wonderlands

Après chaque run,on pourra booster notre équipement par le biais d'une station "Modifier Enchantement". D'autres éléments influent sur notre partie, dont les Cristaux mentionnés plus haut.