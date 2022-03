Tiny Tina’s Wonderlands apporte des nouveaux détails importants avant son lancement. Crossplay, heures de sortie, split-screen et configurations PC, on voit tout ça.

Le compteur tourne pour Tiny Tina's Wonderlands dont la sortie est prévue pour le vendredi 25 mars 2022. On a déjà eu une longue vidéo de gameplay et des explications sur le contenu endgame.

Crossplay, écran partagé, heure de lancement

Tiny Tina’s Wonderlands déboulera la semaine prochaine, mais à quelle heure pour les joueurs ayant précommandé une version numérique ? Sur consoles comme sur PC, le spin-off de Borderlands sera disponible dès minuit le 25 mars, à savoir dans la nuit de jeudi à vendredi.

Et une fois n'est pas coutume, la guerre des plateformes sera mise de côté afin que tout le monde puisse progresser ensemble grâce au crossplay. En revanche, il y a quand même des règles imposées par le Matchmaking SHiFT, le système pour rejoindre vos potes. Vous devrez choisir un nom unique, non utilisé par un autre joueur, compris en trois et seize caractères. De plus, celui-ci doit "commencer par une lettre et est limité aux caractères suivants : a-z, A-Z, 0-9, tiret bas, tiret haut, ou point". Et même si cela n'a rien à voir avec le sujet, 2K Games nous informe que le crossplay de Borderlands 3 arrive bientôt sur PS5 et PS4.

Si vous êtes plutôt du genre à regretter le bon vieux temps des parties en co-op locale, Gearbox Software a pensé à tout. Il y aura en effet de la coopération en split-screen à 4 joueurs sur PlayStation 5 et Xbox Series X|S, mais il faudra s'en tenir à 2 joueurs en écran partagé (PlayStation 4, Xbox One). Sur les deux générations, on pourra néanmoins avoir le choix de l'orientation (verticale ou horizontale).

Tiny Tina's Wonderlands : les configurations PC requises

Enfin, 2K Games et Gearbox Software ont percé le mystère autour de la version PC avec la publication des configurations minimum et recommandée.

Configuration minimum :

Système d'exploitation : Windows 10 (dernier service pack)

Processeur : AMD FX-8350 ou Intel i5-3570

RAM : 6Go

Carte graphique : AMD Radeon RX470 ou NVIDIA GeForce GTX 960 4Go

Espace disque dur : 75Go

DirectX : Version 11

Configuration recommandée :

Système d'exploitation : Windows 10 (dernier service pack)

Processeur : AMD 5 2600 ou Intel i7-4770

RAM : 16Go

Carte graphique : AMD RX 590 8Go ou NVIDIA GeForce GTX 1060 6Go

Espace disque dur : 75Go

DirectX : Version 11

Dernière détail, on rappelle que la version PC de Tiny Tina's Wonderlands sera une exclusivité Epic Games Store au lancement. Pas de date pour Steam, si ce n'est un vague "2022". Sinon, le jeu sera disponible day one (le 25 mars donc) sur consoles (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S), sauf sur Nintendo Switch.