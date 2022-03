Tiny Tina’s Wonderlands, spin-off de Borderlands, se dévoile durant plus de 20 minutes. Le site officiel a aussi été mis à jour pour nous en apprendre plus sur différents aspects du jeu.

De DLC à jeu complet, il n'y a qu'un pas. Un pas allégrement franchi par les équipes de Gearbox Software pour son Tiny Tina's Wonderlands qui sort ce mois-ci, le 25 mars, sur PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One et PC. Attention, au lancement, ce sera une exclusivité Epic Games Store côté PC.

20 minutes de plaisir ?

Annoncé au Summer Game Fest 2021, Tiny Tina's Wonderlands, spin-off à la licence Borderlands, est prêt à soumettre sa vision parodique du jeu de rôle façon Donjon & Dragons. Un partis-pris pleinement revendiqué dans la nouvelle vidéo de gameplay.

Dès le début, le soft nous accorde un aperçu du Mont Jabot, une zone spéciale inspiré des jeux de plateau. On y voit deux Mains du Destin qui doivent la jouer teamplay pour réaliser des exploits. Et accessoirement, aider des gobelins. Une courte séquence avec une vue de dessus et non à la première personne, qui est toujours présente évidemment.

L'approche Borderlands et Tiny Tina se mélangent pour un shooter-looter fantasy où les héros dégomment des ennemis à la pelle à l'aide de gros flingues et de sorts magiques. Tiny Tina, la chouchoute des fans, est une nouvelle fois incarnée par Ashly Burch (Life is Strange, Horizon Forbidden West).

Plus d'informations avant la sortie de Tiny Tina's Wonderlands

En plus de cette vidéo bien longue, 2K Games nous fait parvenir d'autres détails par le biais du site officiel. Mais encore ? Voici le programme :