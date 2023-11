Tintin Reporter : les Cigares du Pharaon est une adaptation qui était très attendue par les fans. Il faut dire que les jeux Tintin, ce n'est pas tous les jours qu'on en voit. C'est le moins que l'on puisse dire. Mais hélas, rien ne semble s'être déroulé comme prévu pour le jeu développé par Pendulo et édité par Microids.

Tintin dans la mouise

Le jeu Tintin a été lancé hier, le 7 novembre 2023 (à l'écriture de cette news), et rien ne semble s'être déroulé comme prévu. En effet, la grogne des joueurs a été telle que le studio Pendulo a dû publier un message officiel sur ses réseaux sociaux pour s'expliquer de la situation. Les joueurs rapportent en effet divers bugs, blocages ou encore des performances en dents de scie. Et cela peu importe la plateforme de jeu. Dommage.

Nous souhaitons partager des informations importantes concernant notre dernière sortie, Tintin Reporter - Cigars of the Pharaoh. Malgré nos meilleurs efforts, les joueurs qui se lanceront dans l'aventure dès sa sortie ne pourront pas profiter de l'expérience que nous avions imaginée. Nous sommes déterminés à rectifier cette situation au plus vite : nous publierons les correctifs nécessaires au cours des prochaines semaines tout en gardant à votre disposition tous nos canaux de communication pour que vous puissiez nous signaler directement tout problème rencontré.

Pour autant, le studio Pendulo ne compte pas s'arrêter en chemin et compte bien redresser la barre. Il est difficile de douter de la détermination de l'équipe espagnole, qui a déjà réalisé des jeux comme Runaway en 2003 ou Yesterday en 2021. Le message est clair, net et précis. Reste à voir maintenant combien de temps il faudra pour que tous les problèmes soient résolus et que les joueurs soient satisfaits. Vous pouvez retrouver le reste de la déclaration ci-dessous :

Ce projet est notre plus ambitieux à ce jour, et nous y mettons tout notre cœur. Nous sommes passionnés par l'idée de rendre un hommage digne à notre célèbre reporter et de vous offrir une expérience de jeu exceptionnelle. Nous ne nous arrêterons pas tant que nous n'aurons pas atteint notre objectif.

Triste constat

De notre côté, nous avions pourtant beaucoup apprécié la démo que nous avions pu voir. Malgré quelques faiblesses techniques, les ambitions étaient grandes et nous avions de beaux espoirs. Mais comme toujours, il est difficile de se rendre compte de la qualité technique pure (surtout les bugs) dans une simple démo. D'autant plus que celle-ci est souvent peaufinée pour montrer le meilleur d'elle-même.