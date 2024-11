Avis aux amateurs de jeux de course auto, la période du Black Friday pourrait bien faire quelques heureux. Il y a en effet pas mal de promotions chez Thrustmaster sur divers volants gaming, leviers de vitesse et autres accessoires indispensables pour profiter pleinement de vos jeux de simulation de courses (ou Sim Racing) comme Gran Turismo 7, Forza Motorsport, Assetto Corsa ou encore F1 24. Que vous soyez sur PS5, Xbox Series ou PC, il y a de l’équipement pour tout le monde, voici une petite sélection.

Des volants gaming en promo sur PS5, Xbox Series et PC

C’est bien là l’élément qui est certainement le plus indispensable de tous, le volant. Sans lui, impossible de piloter et adieu les sensations. Avec différentes technologies embarquées, notamment le retour de force, les volants gaming Thrustmaster proposent un large panel d'expériences allant de l’abordable à l’élitiste. Dans cette sélection tous sont relativement abordables et donc adaptés à celles et ceux qui souhaiteraient mettre un premier pied à l'étrier. Parmi les produits proposés ici on retrouve plusieurs volants très appréciés des joueurs mais également pas mal d'accessoires dont des pédaliers et des levier de vitesse. On fait le tour des offres intéressantes disponibles.

Le GT II de ©Thrustmaster

Thrustmaster, des volants qui n'ont plus rien à prouver soldés pour le Black Friday

Autre grand nom de l’accessoirisation gaming conçu pour les jeux de course auto, Thrustmaster n’a pas manqué les périodes de soldes du Black Friday. Non seulement la marque met en avant quelques-uns de très bons volants comme le T248 (PS5, PS4, PC, Xbox) ou le T300 RS GT, mais elle brade aussi plusieurs accessoires intéressants comme le pédalier T-LCM, compatible avec tous les supports. Là encore vous pouvez faire des économies intéressantes. Vous trouverez même des éditions spéciales Ferrari ou encore Gran Turismo pour les grands fans de la franchise.

Accessoires