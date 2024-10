Throne and Liberty, le nouveau MMORPG gratuit d'Amazon Games et NCSOFT, est disponible sur PC et consoles. Ca va envoyer du très lourd.

Throne and Liberty a enfin fait son entrée sur PC via Steam, PlayStation 5 et Xbox Series X/S. Ce MMORPG, fruit de la collaboration entre Amazon Games et NCSOFT, plonge les joueurs dans le monde dynamique de Solisium. Que vous soyez fan de JcJ, de JcE ou d'exploration, ce jeu souhaite satisfaire tout le monde.

Un monde ouvert à explorer dans Throne and Liberty

L'un des points forts de Throne and Liberty est son système de déplacement innovant. Ici, l’exploration ne se fait pas seulement à pied. Vous pouvez transformer votre personnage en créature volante, marine, ou terrestre, ce qui permet de traverser le monde de Solisium de manière unique. Que ce soit pour voler dans le ciel ou nager dans les océans, l’immersion est totale.

Le jeu propose aussi des environnements en constante évolution. Les paysages changent et influencent directement le gameplay. Un événement climatique, par exemple, peut basculer l’issue d’une bataille. Ce dynamisme rend chaque session de jeu différente.

Les joueurs de JcJ seront ravis de découvrir des batailles à grande échelle, où les guildes s'affrontent pour conquérir des territoires. Dans Throne and Liberty, la coopération entre les membres d’une guilde est cruciale. Entre les sièges de châteaux et les raids de boss en monde ouvert, il y a toujours de nouveaux défis à relever.

Mais ce n’est pas tout. Si vous préférez les aventures solo ou en petit groupe, le jeu propose aussi des donjons en coopération, avec des boss redoutables à vaincre. De plus, vous pouvez personnaliser votre style de jeu grâce à un système de combat flexible. Il n'y a pas de classes fixes. Vous pouvez combiner différentes armes pour adapter vos stratégies en fonction des situations.

Une localisation mondiale

Amazon Games et NCSOFT n'ont pas négligé l'internationalisation du jeu. Throne and Liberty est disponible en plusieurs langues, dont le français, l'anglais, l'espagnol et l'allemand. La bande-son, elle, est localisée en anglais, coréen et japonais. Tout est fait pour offrir une immersion complète aux joueurs du monde entier.

Source : NCSoft