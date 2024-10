Chrono Trigger n'a toujours pas perdu son titre de l'un des meilleurs JRPG de tous les temps. Une oeuvre culte développée en partie par Takashi Tokita (Parasite Eve) et Yoshinori Kitase (FF7), et éditée par Square Enix. À l'heure des remakes et remasters en pagaille, il n'est pas exclu que le jeu revienne. Kitase-san a même évoqué l'éventualité d'un portage, d'un remaster ou d'un remake dans la lignée de FF7 Remake. Ce n'est pas à l'ordre du jour, mais peut-être que cela changera si les fans font entendre leurs voix...

Un nouveau successeur spirituel à Chrono Trigger

Chrono Trigger a laissé une empreinte indélébile chez beaucoup de monde, et notamment chez des développeurs actuels. C'est par exemple l'une des inspirations principales, si ce n'est l'inspiration principale, du JRPG Sea of Stars de Sabotage Studio (The Messenger). Lors du Tokyo Game Show 2024, Riyo Games et Humble Games ont révélé en grande pompe Threads of Time. Un RPG au tour par tour qui ne masque absolument pas sa ressemblance avec Chrono Trigger.

« Threads of Time est un RPG au tour par tour, inspiré des classiques intemporels, qui s'étend sur plusieurs époques. Embarquez pour un voyage à travers le temps, rassemblez un groupe de héros venant de différentes époques et dévoilez un complot menaçant de défaire le passé, le présent et l'avenir ». Rien que sur la patte graphique ou sur l'exploitation du temps pour le scénario, impossible de ne pas penser à Chrono Trigger. La mise en scène est néanmoins nettement plus dynamique, et évidemment, le jeu s'offre des graphismes bien plus évolués pour un résultat sublime.

Ce RPG rétro présenté au Xbox Showcase du TGS 2024 sera disponible sur Xbox Series X|S et PC. La date de sortie est cependant inconnue à l'heure actuelle. Si Chrono Trigger vous manque, ce jeu est probablement fait pour vous et on vous laisse en juger avec ce trailer de gameplay.

Source : Riyo Games.