The Wolf Among Us est un jeu narratif par Telltale Games. Un deuxième épisode est prévu depuis 2017, mais de nombreux retournements de situation ont repoussé le projet.

The Wolf Among Us est un jeu narratif de Telltale Games inspiré des comics Fables, de Bill Willingham. Alors que le studio a subi de nombreuses péripéties depuis l'annonce en 2017 du second volet des aventures de BigBy Wolf dans Fableville, les fans ne semblent pas au bout de leurs surprises. Le créateur des comics qui ont inspiré le jeu a récemment pris la parole pour faire une annonce étonnante. L'auteur explique notamment de nombreux problèmes de droits en rapport avec la série et sa décision suite à cela.

L'histoire à l'origine de The Wolf Among Us

Sur son substack, Bill Willingham explique que la licence Fables fait désormais partie du domaine public. L'auteur s'était lancé depuis des années dans un bras de fer avec DC Comics sur les droits de la série, et ce, notamment par rapport à The Wolf Among Us. Il semble que l'éditeur n'a jamais consulté le créateur par rapport au jeu de Telltale Games, et même qu'il n'a pas touché de royalties par rapport à l'utilisation de sa licence par le studio.

Pour les explications, l'auteur est clair : « à une époque, la propriété intellectuelle de Fables était entre de bonnes mains et puis, avec la loi d'attrition et les changements d'employés, elle est tombée entre de mauvaises mains. » L'homme est aussi revenu sur The Wolf Among Us en déclarant que les éditeurs « pouvaient modifier les histoires et personnages comme ils voulaient ». Ils n'avaient aucune obligation de protéger l'intégrité et la valeur de la propriété intellectuelle contre eux-mêmes, ni contre des tiers (Telltale Games par exemple) qui souhaitaient modifier radicalement l'œuvre. Ainsi, l'auteur annonce qu'il préfère que les Fables « tombent également entre de nombreuses bonnes-mains » s'il ne pouvait les empêcher de tomber entre de mauvaises.

Telltale Games l'histoire toujours compliquée

Telltale Games continue donc d'empiler des histoires assez complexes. Le studio a d'abord croulé sous les dettes en octobre 2018 et avait fermé ses portes d'une manière définitive. Cependant, le studio a été relancé en août 2019 par d'anciens employés qui ont décidé de reprendre les projets et notamment celui de The Wolf Among Us 2. Initialement prévu pour cette année, le jeu a été repoussé pour 2024 afin d'éviter tout crunch pour les développeurs. On ne sait pas à quel point cette nouvelle va impacter Telltale Game sachant qu'il est probable que le studio ne soit même pas au courant du désaccord entre DC Comics et Bill Willingham. L'éditeur des comics a rapidement pris la parole pour apporter son droit de réponse :

Les comics Fables sont publiés par DC et les histoires, personnages et l'ensemble des éléments qu'ils contiennent sont donc la propriété de DC et sont protégés par les lois de droits d'auteur des États-Unis et du monde entier, conformément à la législation applicable. Ils ne relèvent pas du domaine public. DC se réserve tous les droits et prendra les mesures qu'il jugera nécessaires ou appropriées pour protéger ses droits de propriété intellectuelle.

Le bras de fer semble bien lancé entre le créateur et DC. Reste à savoir si cela aura un quelconque impact sur The Wolf Among Us 2. Telltale de son côté n'a pas réagi à la polémique qui a éclaté il y a quelques jours.