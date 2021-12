En 2019, The Wolf Among Us ressuscitait d'entre les morts. Huit ans après la sortie de la première saison, les petits gars de Telltale Games ne sont pas encore prêts à montrer le bout de leurs truffes.

Voilà bien longtemps que nous n'avons pas entendu parler de la saison 2 de The Wolf Among Us. Après des rumeurs persistantes d'annulation en 2018, les aventures de Bigby Wolf profitaient des Game Awards 2019 pour rassurer les joueurs, même si le développement repartait alors de zéro, Telltale Games estimant à l'époque qu'il fallait "faire table rase" pour installer une toute nouvelle équipe.

"L'autre" Among Us

Mais alors que The Wolf Among Us saison 2 était un temps espéré pour 2021, l'imminence de sa clôture a poussé le studio spécialisé dans les jeux narratifs a reprendre la parole, et préciser la suite des événements :

MISE À JOUR DE LA FIN 2021 Cela a été une année chargée et les choses ne feront que devenir plus excitantes à partir de maintenant. Merci d'avoir été à nos côtés dans cette aventure - et nous avons hâte de vous dévoiler la suite. Passez des bonnes (et saines) fêtes et rendez-vous tous en 2022 !

Le message posté par Telltale Games rappelle la délicate situations dans laquelle s'est récemment retrouvé le studio :

Voilà deux ans que nous avons annoncé la résurrection de Telltale. Nous avons accompli tellement de choses depuis, mais nous avons encore beaucoup de travail devant nous. Nous continuerons de vous donner des nouvelles dès que nous le pourrons. Le plus important est de vous remercier pour votre soutien alors que nous rebâtissons ce studio et créons de nouveaux jeux.

Le message est passé, et il ne faudra sans doute pas s'attendre à autre chose que "des nouvelles", puisque The Wolf Among Us 2, puisque le jeu n'en était en décembre 2019 qu'à l'étape de la préproduction. Arooooo !