The Wolf Among Us 2 se montre une nouvelle fois pour fêter un évènement très spécial pour Telltale. Le studio est en très grande forme et TWAU2 pète le feu.

L’heure est à la fête pour Telltale et le studio, sauvé du naufrage à la surprise générale, en a profité pour partager de nouveaux visuels inédits de son prochain gros jeu. The Wolf Among Us 2 est extrêmement attendu par les fans, c’est peu dire. Telltale nous a quand même fait peur bleue et tout semblait perdu. Mais alors que le studio était au bord de l’extinction, il a été récupéré par LCG Entertainment qui a décidé de donner une seconde vie au studio avec notamment une nouvelle équipe et de nouveaux projets.

The Wolf Among Us 2 se montre pour une occasion très spéciale

Nouveaux ou presque puisque The Wolf Among Us 2 avait été annoncé avant la fermeture du studio. Le développement n’a repris qu’après le rachat évidemment, mais les choses sont désormais en bonne voie. Telltale va mieux et c’est tant mieux. Le studio nous a sorti The Expanse l’année dernière et le jeu a rencontré un petit succès mérité. Le 12 juillet, le studio avait un événement tout particulier à fêter, les 20 ans de sa fondation.

On ne parle pas ici de sa résurrection, mais bien de sa création en juillet 2004. Vingt années de jeux qui auront marqué des générations de joueurs, mais aussi avec beaucoup de hauts et de bas. Quoi qu'il en soit, le studio est sur pied et pour célébrer cet événement très spécial, les développeurs nous ont partagé deux nouvelles images inédites du jeu. Pas d’infos particulières, mais juste de quoi se rincer l’œil sur le héros principal de la licence qui fait peau neuve ici avec des graphismes dans l’air du temps. D’ici en tout cas, ça semble plutôt très joli.

The Wolf Among Us 2 n’a pas encore de date de sortie, mais la communication autour du jeu devrait prochainement s’accélérer. En tout cas, les fans l’attendent de pied ferme. Nous aussi d’ailleurs.



Les deux nouvelles images partagé par Telltale

Source : Telltale