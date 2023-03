En développement depuis 2017, The Wolf Among Us 2 a rencontré de nombreux problèmes au fil des années. Et malheureusement, ça continue aujourd'hui avec une nouvelle annonce de Telltale Games.

The Wolf Among Us 2 sortira bien un jour, mais ça ne sera pas en 2023...

The Wolf Among Us 2 sera encore en retard

Six ans après son annonce, The Wolf Among Us 2 n'est toujours pas disponible. Le développement n'a clairement pas été un long fleuve tranquille et s'est heurté à divers soucis comme un changement de moteur - qui a redémarré la conception de zéro -, ou la fermeture de Telltale Games (l'équipe d'origine). Un jeu qui aurait finalement dû sortir cette année, mais ce sera pas le cas.

Dans un tweet, le nouveau Telltale Games annonce que leur titre est encore repoussé :

Nous avons pris la décision difficile de repousser The Wolf Among Us 2. Nous savons que c'est frustrant à entendre. Nous avons commencé à travailler dessus en 2020 et nous sommes toujours déterminés à raconter la suite de l'histoire de Bigdy et du reste du gang de Fabletown. Cependant, nous allons avoir besoin de plus de temps. Nous sommes déterminés à offrir aux fans la suite qu'ils méritent et à faire ce qu'il faut pour le jeu tout en protégeant la santé de notre équipe. Nous apprécions votre patience et votre compréhension. Via Twitter.

Crédits : Telltale Games.

Les raisons du report

Si tout se passe bien, The Wolf Among Us 2 sortira en 2024 sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One et PC (Epic Games Store). Ce nouveau report a été causé par la charge de travail supplémentaire induite par le basculement de l'Unreal Engine 4 à l'Unreal Engine 5.

Dans une interview à IGN, Jamie Ottilie, PDG de Telltale Games, explique aussi qu'il ne veut pas avoir recours au crunch et ainsi préserver les développeurs.