Dans la série "il faudrait quand même vous décider", voici venir les premières informations concernant le très attendu et très discret The Wolf Among Us 2.

Les joueurs impatients à l'idée de retrouver le gars Bigby Wolf s'étaient fait une raison, puisque Telltale Games prenait il y a quelques jours la parole pour mieux nous donner rendez-vous l'année prochaine, et tant pis pour 2021. C'était sans compter sur l'intervention surprise du magazine Game Informer, qui abat une carte de dernière minute. En effet, nos confrères étaient dans la confidence, et nous en disent un peu plus sur The Wolf Among Us 2.

Y a-t-il un loup ?

Il faudra patienter jusqu'à la parution du numéro daté du mois de janvier 2022, mais quelques éléments ont tout de même été avancés, histoire de donner le change :

Les informations de Game Informer concernant The Wolf Among Us 2 - Le jeu se déroule six mois après le premier épisode

- L'action se passe dans tout New York, durant l'hiver

- Le jeu est entré dans sa phase de production, le script est terminé, la motion capture est en cours

- L'Unreal Engine a permis de simplifier le travail des développeurs

The Wolf Among US.. A

Le groupe se porterait donc plutôt bien, et a donc quitté la phase de préproduction dans laquelle il avait été annoncé lors des Game Awards 2019. Le choix (difficile) de reprendre le développement de The Wolf Among Us 2 à zéro semble également avoir porté ses fruits, puisque le choix de travailler avec le moteur Unreal Engine en lieu et place du Telltale Tool permettrait une meilleure efficacité, en plus de préparer l'arrivée du jeu sur les consoles sorties entre temps.

Sans (grande) surprise, ce second épisode se déroulera une fois encore dans la ville de New York, mais exclusivement durant la saison hivernale. Est-ce là une façon d'annoncer le retour du personnage de Blanche-Neige ? Nous vous laisserons en juger par vous-mêmes. Et pour le reste, rendez-vous en 2022 !