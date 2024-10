Enfin des nouvelles encourageantes pour le très attendu The Wolf Among Us 2. Malgré le chaos, tout ne semble pas si sombre pour cette suite d'un des plus grands jeux narratifs.

Depuis sa sortie en 2013, The Wolf Among Us est devenu un véritable classique du jeu narratif. Inspiré des comics Fables de Bill Willingham, ce jeu a plongé les joueurs dans un monde où les personnages de contes de fées mènent une existence secrète dans une version sombre et mystérieuse de New York. Le mélange unique d'intrigues complexes, de dilemmes moraux et d'une ambiance noire a conquis un large public. Depuis l’annonce d’une suite, l'attente n’a cessé de grandir, et le chemin vers ce deuxième épisode n'a pas été de tout repos. Mais pas d'inquiétude !

The Wolf Among Us 2 a de bonnes nouvelles !

Bonne nouvelle pour les fans de The Wolf Among Us ! Malgré les récentes rumeurs inquiétantes, Telltale Games a confirmé que le développement de The Wolf Among Us 2 n’a pas été annulé. Le studio continue de travailler activement sur ce jeu très attendu, de quoi rassurer les joueurs impatients de retrouver Bigby et l’univers fascinant de Fables.

Il y a peu, un lanceur d’alerte a semé le doute. Selon lui, le développement du deuxième épisode était en péril. Laissant entendre que Telltale était à un point critique et pourrait être contraint d’abandonner le projet. Une annonce qui a rapidement fait le tour du web, suscitant de vives inquiétudes parmi les fans. Mais Telltale n’a pas tardé à réagir pour dissiper ces rumeurs. Dans une déclaration à Eurogamer, un porte-parole du studio a affirmé : « En règle générale, nous ne commentons pas les rumeurs non fondées. Cependant, nous pouvons vous assurer que le développement se poursuit. Et nous sommes impatients de partager plus d’informations avec notre communauté quand le moment sera venu. »

Un parcours chaotique

Depuis l’annonce de la suite en 2017, le projet a connu un parcours chaotique. En 2018, après des licenciements massifs, Telltale Games a dû fermer ses portes, laissant les fans dans l’incertitude totale. Beaucoup pensaient que le jeu ne verrait jamais le jour. Contre toute attente, moins d’un an après sa fermeture, Telltale Games a été relancé sous une nouvelle direction. Ce coup de théâtre a permis au studio de redonner vie à The Wolf Among Us 2, marquant le début d’une nouvelle phase de pré-production.

Source : Eurogamer