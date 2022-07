Les annonces n’en finissent plus aujourd’hui. En plus du report de Forspoken et la date de sortie de God of War Ragnarok, voici qu’un nouveau jeu solo The Witcher arrive demain.

Celui que l’on appelait le Project Golden Nekker s’est enfin officialisé à l’occasion d’un stream ce mercredi 6 juillet. Et l’attente ne sera pas très longue avant de se replonger dans l’univers de The Witcher.

The Witcher version roguelike et deckbuilding

CD Projekt RED se met au roguelike. Le studio polonais a annoncé Gwent Rogue Mage, une expérience solo basé sur le jeu de cartes et l’univers de The Witcher. Une préquelle qui se déroule des centaines d’années avant la naissance de Geralt. Les joueurs y incarnent le mage Alzur, qui souhaite créer le tout premier Sorceleur. Ce jeu narratif devrait donc apporter plus d’élément au lore tout en incorporant de nombreux éléments roguelike et de deckbuilding.

Visiblement pas de quoi dépayser les joueurs de Gwent puisque la formule restera foncièrement la même selon IGN, qui a pu poser ses mains sur le jeu en avance. Les joueurs retrouveront donc leurs personnages préférés au travers de cartes, mais les mécaniques seront un peu plus complexes. Gwent Rogue Mage inclura d’ailleurs plusieurs modes de difficulté pour que chacun y trouve son compte, des choix moraux, des cartes générées de façon procédurale avec des événements et des batailles. Bref de quoi garantir un minimum de rejouabilité.

La bonne nouvelle, c’est que cette petite mise en bouche pour nous faire patienter jusqu’à The Witcher 4 sera disponible demain, le jeudi 7 juillet sur PC, iOS et Android. Le titre sera vendu 9,99€ dans sa version standard et 19,99€ dans l’édition premium, qui comporte des skins in-game et des packs de cartes du jeu multijoueur.