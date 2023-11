La franchise The Witcher mange actuellement à tous les râteliers. Ce n'est plus seulement une série de livres, c'est aussi une série TV, un jeu de plateau, et des jeux vidéo. Beaucoup de jeux vidéo. Après un troisième opus acclamé par les joueurs et la critique, on pouvait se douter que CD Projekt Red n'allait pas laisser la licence tomber dans l'oubli. Plusieurs projets sont en chantier, et l'un d'entre eux a donné des signes de vie. Cela va sûrement rassurer quelques joueurs.

The Witcher Sirius est de retour

La petite équipe de The Molasses Flood travaille d'arrache-pied sur un titre The Witcher qui ne va pas être tout à fait comme les autres. D'entrée de jeu, on nous parlait d'une expérience inattendue, rafraichissante, et qui allait surprendre les fans de la première heure. Le Project Sirius devait alors offrir une formule multijoueur en coopération avec du PvE, tout ça dans l'univers créé par Andrzej Sapkowski. Néanmoins, tout ne s'est pas passé comme prévu, et le studio polonais a fait tomber le couperet. Les choses ont ensuite pris une tournure plutôt dramatique.

En mars dernier, CD Projekt annonçait que le développement allait repartir de zéro, car le concept et son potentiel commercial n'étaient pas à la hauteur des attentes. Deux mois plus tard, une vague de licenciements frappait The Molasses Flood. De nombreux départements se sont retrouvés dans le viseur, pour un total de 29 employés, ce qui revenait à la moitié ou presque des effectifs. Autant dire que l'avenir ne s'annonçait pas radieux. Et pourtant, The Witcher Sirius a enfin refait surface.

Nous ne parlons pas d'une déclaration officielle, mais d'un gros indice qui a été repéré sur LinkedIn. Le studio derrière Sirius recherche un level designer senior dans le but de façonner quelque chose de bien particulier : un monde ouvert à la The Witcher. C'est une grande nouvelle, car jusqu'ici, on ne savait pas qu'on allait avoir affaire à un open world. Certes, on pouvait s'y attendre, mais désormais on le sait, The Witcher Sirius devrait être un jeu massif en monde ouvert. Alors oui, ce n'est pas une bande-annonce inédite ou des premières images, mais on peut se réjouir d'entendre à nouveau parler du titre.

La licence a un bel avenir devant elle

Hormis The Witcher Sirius, la franchise a encore de beaux jours devant elle. Dans la sphère des jeux de société par exemple, avec Path of Destiny, mais surtout dans la sphère vidéoludique. Nous avons déjà The Witcher 4 en préparation, mais également un remake du tout premier épisode. Cependant, à l'image de Sirius, nous n'avons aucune idée de l'état de l'avancée de ces jeux. CD Projekt Red se garde bien de révéler la moindre bribe d'information à leur sujet, et pour certains fans, c'est assez frustrant. Nous en saurons sûrement davantage dans les mois à venir, en espérant obtenir un trailer, voire une date de sortie.