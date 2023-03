La licence The Witcher a encore de beaux jours sous la tutelle de CD Projekt RED. Si côté série, le temps n’est pas au beau fixe depuis le départ d’Henry Cavill, c’est une autre paire de manches côté jeu vidéo. Ce sont en effet pas moins de trois nouvelles productions qui sont prévues pour les prochaines années. La plus attendue est naturellement The Witcher 4, suivie du remake du tout premier épisode. Le dernier projet est quant à lui plus nébuleux et incertain. Les développeurs avaient simplement affirmé qu’ils souhaitaient proposer de quelque chose d’inédit pour la licence, ce qui devait se traduire par un aspect multi coopératif et du PvE. Cependant, ce fameux The Witcher Sirius n’a visiblement pas convaincu CD Projekt qui a dû prendre une lourde décision. Le studio polonais s’exprime sur le sujet.

CDPR justifie le reboot de The Witcher Sirius

Coup dur pour The Witcher Sirius. Développé par la petite équipe de The Molasses Flood, studio racheté par CD Projekt RED, le spin-off entend proposer une expérience originale. Les premières offres d’emploi laissaient entrevoir un jeu multijoueur axé coop et narration qui n’était pas sans déplaire aux fans de la licence. Pourtant, l’éditeur polonais a annoncé la semaine dernière que le développement de cette vision unique de l’œuvre d’Andrzej Sapkowski allait recommencer de zéro. Une décision qui a été justifiée par l’évaluation du potentiel commercial du jeu, CD Projekt jugeant que le concept original n’était pas à la hauteur de leurs attentes. Une annonce qui a autant interpellé qu'elle a déçue les fans et le studio en a conscience.

« Je sais qu’il n’est jamais très agréable d’apprendre d’une entreprise qu’un projet est réévalué. Mais en même temps, pour rester innovant nous devons expérimenter et être brave lorsque nous essayons de nouvelles choses », a expliqué en préambule Piotr Nielubowicz, directeur financier lors de la dernière conférence avec les investisseurs. Finalement, c’est avant tout un problème de coûts et de qualité qui a conduit au reboot de The Witcher Sirius. « Pour maintenir le cap et garder le contrôle, surtout avec un projet étant nouveau pour nous en termes de conception et développé par un nouveau studio dans notre famille, nous devons évaluer la situation au fur et à mesure que nous progressons. Il est préférable de réduire les coûts dès le début, voire de recommencer à zéro, si nécessaire plutôt que de continuer », a-t-il alors ajouté.

Le jeu en danger ? Des déclarations qui inquiètent

Dans la foulée, le directeur financier a fait une déclaration qui a alarmé les joueurs. Alors qu’un investisseur lui a demandé d’élaborer sa réponse sur The Witcher Sirius et sur les raisons qui ont conduit à son reboot, Kicinski a semble-t-il impliqué le projet pourrait alors être simplement annulé. C'est en tout cas de cette façon que de nombreux fans ont interprété ses propos.

Pour rester compétitifs, nous devons continuer à chercher de nouvelles façons d’étendre nos franchises. En même temps, nous devons également être prêts à réévaluer nos concepts originaux même si le développement est déjà en cours. Notre intention était de réduire les coûts à un stade précoce et de nous donner le temps de réévaluer la situation. Nous ne souhaitons pas poursuivre avec des projets avec lesquels nous ne sommes pas raccords. C’est donc tout ce que nous souhaitons partager sur le projet Sirius pour le moment. - Piotr Nielubowicz, directeur financier de CD Projekt RED

Nos confrères de Gamesradar ont contacté CDPR pour clarifier ses propos et savoir si The Witcher Sirius était toujours en développement ou non. « Je peux seulement dire que notre objectif actuel est de nous assurer qu’il soit aligné avec la stratégie du groupe CD Projekt. A ce stade, nous ne donnons ni d'indications sur l’évaluation du projet ni sur les futurs systèmes potentiels de celui-ci » , a déclaré un représentant. En d’autres termes, le studio polonais doit encore évaluer les nouvelles proposions de The Molasses Flood avant de prendre une décision définitive. Le jeu est donc toujours bien en développement, et la petite équipe doit convaincre avec un nouveau concept et de nouvelles idées.