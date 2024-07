Un nouveau détail concernant le spin-off multijoueur de la célèbre franchise The Witcher, nommé Project Sirius, a récemment leaké en ligne. Ces informations révèlent des éléments intrigants sur ce jeu en développement, attendu avec impatience par les fans.

The Witcher Sirius fait leaker des infos

Selon une récente offre d'emploi, Project Sirius devrait inclure un système de classes de personnages. Cette annonce, repérée par le site Tech4Gamers, mentionne la recherche d'un concepteur principal de combat, dont les responsabilités incluent la mise en œuvre du comportement de combat pour chaque type de personnage. Cela suggère fortement que le jeu proposera différentes classes de personnages, chacune avec des compétences et des styles de combat uniques.

En plus de ce système de classes, l'offre d'emploi laisse entendre que le jeu comportera des éléments PvE, notamment des boss. En effet, le rôle mentionne l'équilibrage des "ennemis et des boss", ce qui indique que les joueurs pourront s'affronter en mode joueur contre environnement (PvE) tout en ayant la possibilité de se mesurer les uns aux autres en mode joueur contre joueur (PvP). Ces caractéristiques confirment les précédentes indications selon lesquelles le jeu offrira des expériences de coopération et de compétition.

Bien que CD Projekt ait confirmé l'existence de Project Sirius en octobre 2022, le jeu ne devrait pas sortir avant plusieurs années. Le développement est assuré par The Molasses Flood, un studio basé à Boston acquis par CD Projekt en 2021. Cependant, ce projet The Witcher a déjà été redéfini pour se concentrer davantage sur ses aspects multijoueurs et réduire les coûts.

Un jeu de petite envergure

Le dernier rapport trimestriel de CD Projekt révèle que seuls 39 membres du personnel travaillent actuellement sur Project Sirius. Le studio ne semble pas prévoir une expansion significative dans un avenir proche, puisqu'il n'y a actuellement que cinq postes ouverts, dont celui de concepteur principal de combat mentionné précédemment.

En parallèle de Project Sirius, CD Projekt travaille sur plusieurs autres projets majeurs. Le plus imminent est Project Polaris. Le quatrième volet principal de la franchise The Witcher. L'entreprise développe également une suite à Cyberpunk 2077, connue sous le nom de code Orion, un remake du premier jeu The Witcher, et une nouvelle propriété intellectuelle nommée Hadar.

En conclusion, bien que Project Sirius ne soit pas prévu pour une sortie prochaine, les détails qui émergent suggèrent un jeu ambitieux et diversifié. Promettant une expérience enrichissante pour les fans de l'univers de The Witcher. Les joueurs devront cependant faire preuve de patience avant de pouvoir explorer ce nouvel opus.

Source : Tech4Gamers